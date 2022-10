Natalia Téllez habla como nunca de su relación con Antonio Zavala

Aunque Natalia Téllez suele ser muy discreta a la hora de compartir detalles de su relación con Antonio Zavala, con quien lleva varios años de noviazgo y es padre de su hija, la presentadora siempre encuentra el momento adecuado y el especio perfecto para hablar de ciertos temas que tienen que ver con su vida amorosa. Tal y como sucedió recientemente durante su participación en el programa Netas Divinas, en el que al hablar del tópico de los celos, se abrió de capa para hablar de cómo es su relación con Antonio y de lo que ambos estarían dispuestos a intentar en pro de su relación, admitiendo que el tema del poliamor y las relaciones abiertas han estado dentro de sus conversaciones, aunque dejando en claro que por el momento han tocado el tema en escenarios hipotéticos.

Con total sinceridad, Natalia habló de las conversaciones que ha tenido con su pareja respecto a las diferentes dinámicas que estarían dispuestos a intentar, así como de la forma en la que han logrado construir su relación, siempre llegando a acuerdos en conjunto. “Yo creo que esto es de acuerdos; mi relación más larga duró seis años, casi siete, creo que fuimos fieles y terminó por tener la honestidad de decir ‘a qué acuerdo realmente podríamos llegar para que esto funcione’ y el acuerdo fue terminar”, expresó la también actriz.

Fue entonces que la intérprete tocó el tema de las diferentes alternativas de relación que se han planteado, viendo desde otra perspectiva la fidelidad. “Cambias el acuerdo en la fidelidad, en la monogamia. Ahora me gustaría pensar que yo podría llegar a tener la madurez en cierto tiempo de cambiar el acuerdo; no tengo idea cómo lo voy a intentar hacer; mi idea con Antonio sería cambiar la dinámica siendo honestos”, señaló. “Yo sí creo que cambias el acuerdo de fidelidad, probar con otro es algo que va a acabar pasando eventualmente. Los acuerdos pueden ser infinitos, en donde cualquiera puede acostarse con quien quieras o una pareja abierta”, agregó, abriendo el debate entre sus compañeras, quienes discreparon un poco con sus declaraciones.

En su mejor relación

En esa misma charla, Natalia abrió su corazón para hablar de cómo es su relación con Antonio, dejando en claro que se encuentra en su mejor momento a nivel relacional. “La relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’…", relató la intérprete.

En ese mismo sentido, Natalia se sinceró y admitió que en un principio sentía que algo no estaba bien en su relación, pues sentía que algo pasaba con Antonio, pero terminó por darse cuenta de que en realidad era porque los vicios de otras relaciones la habían predispuesto a esperar algo distint0. “Mi terapeuta también me dijo: ‘¿Por qué no disfrutas una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder… Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir…", señaló.