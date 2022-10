Aracely Arámbula se confiesa sobre su faceta como mamá: 'Disfruté muchísimo mis dos partos'

Pocas veces, Aracely Arámbula comparte anécdotas y detalles de su vida personal, especialmente de su faceta como mamá de dos niños; Miguel, de 15 años, y Daniel de 13, ambos procreados durante su relación con Luis Miguel. Esta vez, la actriz abrió su corazón al asistir como invitada al foro del programa televisivo Hoy, espacio en el que platicó con Andrea Escalona de su experiencia con ambos embarazos, un instante del que atesora gratos recuerdos y que al ser evocados la hicieron sentir enteramente conmovida, sobre todo porque recordó como su papá fue testigo de ese momento, en el que tuvo la dicha de dar la bienvenida a sus pequeños sin ningún contratiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Aracely se mostró muy abierta al revelar aspectos de la llegada de sus hijos al mundo, por lo que confesó a Andy Escalona cómo se dio todos esos días, sintiéndose muy afortunada de los partos que tuvo. “Los míos fueron naturales y la verdad es que disfruté mucho mis dos partos. El primero fue sin dolor, de verdad, nada, y el segundo fue como que el cuerpo ya sabe y fue más rapidito. Fueron muy buenos embarazos, muy buenos partos…”, dijo visiblemente sonriente la intérprete de melodramas como La Madrastra, quien recuerda que a lo largo del proceso también tomó la iniciativa de informarse para que todo se diera más sencillo. “Me pasé leyendo muchísimo, compartiendo muchos consejos con amigas, también tenía el programa de Todo Bebé, que eso me ayudó muchísimo, entonces fue realmente una experiencia muy bonita, una experiencia religiosa…”, dijo.

La polifacética estrella además abordó el instante de su debut en la maternidad, pues asegura que el nacimiento de su hijo Miguel se dio en una fecha de gran significado sentimental. “El primero sí fueron bastante horas. Yo me fui en Año Nuevo porque mi hijo nació el 1 de enero. Mi Miguel, te amo. Él tenía que nacer el 21 de diciembre y nació el 1 de enero en el cumpleaños de mi abuela materna. Estuve siempre con mi familia, mi hermano que también es doctor, estuvimos ahí en Los Ángeles y él nació el 1 a la 1 de la tarde. Ellos siempre hacen la labor de que sea natural y a mí me gustó mucho…”, explicó.

VER GALERÍA

La primera impresión al nacer sus hijos

Con el sentimiento a flor de piel, Aracely Arámbula también evocó la primera impresión que tuvo tras conocer a sus bebés, algo que la llenó de ilusión y que la hizo reflexionar sobre la grandeza de la naturaleza humana, un sentimiento que compartió con su fallecido padre, el señor Manuel Arámbula. “Es mágico ese momento en el que le ves la carita, que ves sus ojos por primera vez, que lo tienes y que puedes dar vida. El hecho de dar vida es una cosa increíblemente mágica. Te voy a decir algo que me decía mi papito, me acariciaba la panza y me decía: ‘No puedo creer que tengas vida ahí’. Muchos recuerdos muy hermosos con lo de mis hijos y con mi papá…”, dijo la actriz con la voz entre cortada.

A lo largo de su experiencia como mamá, Aracely también ha emprendido una tarea meticulosa para brindar la mejor educación y principios a sus hijos, así lo compartió la actriz hace algunos años, al participar en un foro en Estados Unidos dedicado a las mujeres empoderadas. En ese espacio se sinceró sobre cómo es estar a cargo de esta labor siendo mamá soltera. “La mujer es la que trae la vida, es el pilar de la familia porque en muchas ocasiones, en estos tiempos, habemos muchas madres solteras que nos encargamos de pies a cabeza de cuidar a los hijos, la educación y tenemos que educar, en mi caso que tengo a dos varones, educar a los hombres a respetar a las mujeres y que no se pierda ese gran valor…”, aseguró.

VER GALERÍA