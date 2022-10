¿Por qué Pablo Lyle lleva un uniforme de preso color rojo?

La situación legal de Pablo Lyle está por definirse. Luego de ser declarado culpable por homicidio involuntario, tras el altercado vial en el que se involucró en 2019 en Miami, la sentencia del actor tuvo que ser aplazada a petición de los abogados del intérprete, quienes según los reportes desean emprender un nuevo juicio. El anuncio se llevó a cabo en la audiencia del 26 de octubre a cargo de la jueza Marisa Tinkler Mendez, quien reaccionó un tanto molesta al hecho de que Lyle no acudió de manera presencial a la corte, sino que estableció comunicación vía Zoom desde la prisión en la que se encuentra mientras recibe su condena. En las imágenes que comenzaron a circular se puede ver al mexicano usando el uniforme de recluso, pero ¿qué significa que la prenda sea de color rojo?

En el encuentro, la magistrada le expresó a Pablo que debido a su ausencia no podría entregarle el documento de presentencia y tampoco escuchar los argumentos de su equipo legal para solicitar un nuevo juicio, a lo que el actor respondió que tomó la decisión de no acudir porque, según sus abogados, esto no sería necesario. En pantalla, Lyle se observa cooperativo ante las preguntas de la jueza, quien fijó como nueva fecha de audiencia el próximo 14 de noviembre, día en que podría conocerse cuántos años pasará en la cárcel. Un detalle que llamó la atención fue sin duda el del uniforme que lleva el intérprete durante su estancia en la correccional, lo cual tiene un significado al interior del sistema penitenciario.

Según los reportes dados a conocer a través del programa televisivo El Gordo y la Flaca por la reportera Tanya Charry, Pablo debe usar el uniforme rojo según el tipo de perfil en el que fue clasificado. “Uniforme rojo, que quiere decir que es un reo de ‘high profile’, de alto perfil…”, dijo la comunicadora en la emisión. Así mismo, reiteró el actual estatus legal del protagonista de la película Mirreyes Vs Godínez, que a lo largo de estos días tampoco ha podido tener contacto con su familia, pues no puede recibir visitas en prisión debido a las restricciones que operan en esa correccional de Miami. “Pablo todavía no está siendo procesado porque todavía está a la espera de la sentencia”, agregó.

En otro instante del encuentro programado en la corte, Pablo aseguró que en ningún momento se rehusó a asistir a esta cita, por lo que la jueza Tinkler Mendez hizo que el actor confirmara su presencia para la sesión que se llevará a cabo en noviembre. Hasta el momento, se sabe que Lyle podría pasar de 9.5 años a 15 en prisión, siendo esta la pena máxima, aunque se espera que se pueda reducir el tiempo de su condena.

A la distancia, Pablo recibe el cobijo de su familia

A pesar de las circunstancias complejas debido a los protocolos legales, la familia de Pablo Lyle estuvo presente con él a través de una videollamada. Su hermana, Silvia Lyle, así como su cuñado, Lucas Delfino, sí hicieron acto de presencia en la corte, por lo que al finalizar la audiencia los medios de comunicación trataron de conversar con ellos. Aunque Silvia se mostró hermética a brindar alguna declaración, sí agradeció de manera breve la atención de la prensa, mientras que Delfino, a pregunta expresa de cuál es la esperanza que guardan los cercanos a Lyle en este momento, dijo: “Que la sentencia será lo más baja posible”, de acuerdo con lo retomado por el programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo.

