Con una velada neoyorkina y un look revelador, así celebró Irina Baeva su cumpleaños 30

Este fue un cumpleaños distinto para Irina Baeva, pues lo celebró entre continentes; a bordo de un avión pero con la plena satisfacción de haber recibido todo el cariño y las felicitaciones de sus seres queridos, quienes a la distancia le enviaron sus mejores deseos. Su novio, Gabriel Soto, hizo público el mensaje a su prometida, quien con un rotundo “te amo” respondió al galán que en este momento se encuentra en México. Recordemos que por motivos de trabajo, la guapa actriz permaneció unos días en la ciudad de Qatar, en donde sopló las velitas de su pastel durante un paseo en yate y en compañía de sus amigos. Horas más tarde aterrizó en Nueva York, e inspirada por el ritmo de la imponente metrópoli, echó mano de sus mejores galas para disfrutar de una velada en un exclusivo restaurante y dar así la bienvenida a los 30.

Tan cercana como siempre a sus fanáticos, Irina tomó la decisión de hacerlos partícipes de este momento. A través de sus redes sociales, dio vistazos de la mini fiesta que le organizaron en Qatar, disfrutando de la travesía en yate y luciendo un traje de baño con el que presumió su escultural figura. En otros clips aparece bailando y sosteniendo su pastel, al mismo tiempo en que regala una espontánea sonrisa por este detalle que sin duda la conmovió. Horas más tarde, Irina dio la sorpresa de su llegada a la Gran Manzana, en donde partió plaza con un vestido transparente color rosa neón y aberturas en la falda, un diseño que destacó por su brillo. La locación para continuar con la fiesta fue el restaurante Buddakan, especializado en comida asiática.

Para Irina, cumplir 30 años fue un instante de profunda reflexión, pues a lo largo de por lo menos una década, muchas circunstancias han cambiado en su vida; desde la consolidación de su éxito como actriz de telenovelas, hasta el repentino vuelco en su vida sentimental, lo que la llevó a iniciar un romance con Gabriel Soto. Por eso y más, abrió su corazón para expresarse a través de un mensaje. “Este año, literal me tocó celebrar mi cumple arriba del avión, pero así pasa cuando sucede. Y sí, al principio estaba un poco triste, pero pensándolo bien, y haciendo el recuento de los últimos 10 años, no puedo estar más feliz y agradecida con la vida…”, escribió.

La actriz de melodramas ilustró sus palabras con un álbum de fotos de su velada neoyorkina, poniendo en alto el ímpetu con el que a lo largo de este tiempo ha podido conquistar cada uno de sus propósitos, algo que, según reconoce, no ha sido sencillo. “Tantos errores y aciertos, logros y experiencias, tantos aprendizajes me llevan a ser hoy la mujer que soy. Estoy tan orgullosa de mí. Del ser humano que soy, del camino que he recorrido, de los sueños que he cumplido y, sobre todo, con tantas cosas por delante. Dicen que a los 30 es la mejor etapa de la vida”, escribió la actriz.

La felicitación de Gabriel Soto

Como era de esperarse, Gabriel Soto envió una muestra de cariño a su novia, misma que acompañó con una fotografía del rostro de la guapa rusa, a quien le deseó lo mejor en esta vuelta al sol. Así mismo, dejó ver lo mucho ansía poder reencontrarse con ella. “Chica del cumpleaños. Que esta vuelta al sol esté llena de bendiciones, salud, amor y muchos éxitos. El resto te lo digo en persona ya en unos días”. Por supuesto, Irina no tardó en responder al detalle de su amado, a quien le dedicó un “te amo”.

