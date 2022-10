‘No estaba dispuesto a perder a mis hijos’, Billy Rovzar habla sobre la decisión que cambió su vida

Pocas veces, Billy Rovzar comparte públicamente detalles de su vida privada; sin embargo, en su historia hay un episodio muy especial que lo llevó a tomar una de las decisiones más importantes: dejar de beber alcohol. Durante su participación en Craks Podcast, el productor compartió por primera ocasión su valiente testimonio: “Yo no entendía lo que era echarnos un drink y ya, para mí, si nos sentábamos a tomar era para volarnos. Yo tomaba mucho”, reconoció. El esposo de Claudia Álvarez, recordó que, en un momento de su vida, su manera de beber se convirtió en un problema: “Ya en mi espiral descendente, ya estábamos hablando de miércoles a domingo con blackouts del 80%”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Más sincero que nunca, el productor contó que durante muchos años tuvo un sistema muy bien organizado para que su manera de beber no interfiriera en su día a día: “Todo sucedió en un momento clave, es muy emocional esta parte que voy a contar ahorita, quiero tratar de contar la historia por su contenido y no por la emoción que me provoca”, comentó antes de recordar las vacaciones a Costa Rica en la que su vida dio un giro: “Tenía 33 años, mi hijo el mayor, Max, tenía 10 y mi hija tenía 7, estaban conmigo, yo iba a cruceros muchos”, narró. En aquella ocasión, Billy recordó que se encontraba en un año donde había decidido dejar el whisky y comenzó solo a beber cerveza y vino tinto para, de alguna manera, contrarrestar las lagunas mentales que lo afectaban tras algunas de sus salidas.

VER GALERÍA

Por primera ocasión, Billy habló públicamente de aquel día que cambió su destino: “Empiezo a tomar vino tinto, estoy en el casino. Lo siguiente que recuerdo es mi cara en el piso frío en la parte del área del crucero donde baila DiCaprio con Rose”, dijo haciendo referencia a la película Titanic. El productor aseguró que en aquel momento fue auxiliado por personal del crucero que lo llevó a su habitación donde, esa noche, también se encontraba su primogénito: “Yo no me di cuenta que mi hijo estaba ahí, empiezo a vomitar al piso vino tinto, parecía que era sangre y lo siguiente que me acuerdo es de mi hijo, sobándome el brazo diciéndome: ‘Todo va a estar bien papi''', conmovido por el recuerdo, Billy añadió: “Ese momento de todo va a estar papi, cambió todo, decidí todo, me llevó a un lugar”.

Aquel episodio con su hijo movió fibras muy sensibles en Billy quien, en su pasado, había lidiado en casa con una situación similar: “Yo tengo un papá con un problema de alcohol que luchó mucho con eso, esto nunca lo he hablado públicamente en mi vida, porque no es mío, es de mi papá, pero creo que es importante que si él escucha esto también lo entienda, porque nunca se lo he dicho: Mi papá y yo perdimos este vínculo de padre e hijo, porque él estaba en este alcoholismo que yo estaba también. Yo no sé en qué borrachera yo dije: ‘No lo veo como mi papá’”, contó. Motivado por su propia experiencia y por amor a sus hijos tomó la decisión de no repetir la historia: “Lo único que podía controlar es que no hubiera una segunda ocasión que me vean así, ya fue la primera, no sé cuándo perdí a mi papá, pero no estaba dispuesto a perder a mis hijos”, dijo conmovido.

VER GALERÍA

Su vida sin alcohol

Tras tomar esta importante decisión le hizo una promesa a su hijo: “Agarré a Max de la cabeza y le dije: ‘Papito, no sé si me entiendas lo que te voy a decir, pero nunca más en vida vuelvo a tocar una gota de alcohol’, y no he tocado una gota de alcohol”. Ha pasado más de una década desde aquel acontecimiento y el productor reconoce que tuvo que aprender a relacionarse sin alcohol: “Ese día dejé, han sido ya 12 años y no he tocado una gota de alcohol desde ese momento. Lo que más me define, es decir: ‘No tomo’, amo no tomar, me dio a mi esposa de hoy, al amor de mi vida”. Feliz con el rumbo que tomó su vida con esta decisión, Billy reconoce: “No hay manera de que vuelva a tomar. Eso fue lo que más ha marcado mi vida. No dejas de ser adicto, hoy en día soy adicto al trabajo, a mis hijos, a mi esposa, a todas esas cosas que hoy son buenas, pero nunca dejas de ser adicto”, reveló el productor.