¡Cómo pasa el tiempo! Jaime Camil celebra el cumpleaños 11 de su hija Elena

Aunque Jaime Camil se ha caracterizado por ser muy reservado a la hora de mostrar detalles de su vida privada y familiar, cuando se trata de ocasiones muy especiales o fechas importantes, el intérprete suele abrir su corazón para compartir con sus fans sus más profundos sentimientos, dejando ver su lado más sensible y humano. Tal y como sucedió este 26 de octubre, cuando el artista celebró por todo lo alto el cumpleaños número 11 de su hija Elena. Una ocasión en la que no ha dudado en gritar el gran amor que tiene por su primogénita a los cuatro vientos, además de mostrarse de lo más orgulloso de ella, compartiendo con sus seguidores un poco de la alegría que embarga su corazón en este día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Jaime publicó una linda fotografía en la que se le puede ver al lado de la cumpleañera, la cual fue tomada mientras disfrutaban de un partido de futbol en algún estadio. En la foto, se observa a la pequeña posar para la cámara de lo más sonriente, mientras se deja abrazar y besar en la frente por su papá. Al pie de la publicación, Jaime agregó un lindo mensaje dedicado para Elena, en el que dejó en claro lo feliz que le hace el poder experimentar su paternidad a su lado, así como recordarle lo amada que es por todos los que la rodean. “Te adoro mi niña hermosa, poderosa, inteligente y más que increíble. ¡Feliz cumpleaños 11, mi amor hermosa!”, expresó el protagonista de series como Jane The Virgin de lo más conmovido.

Como era de esperarse, Heidi Balvanera, esposa de Camil, también se pronunció en redes sociales al respecto, por lo que no dudó en dedicarle una linda publicación a su pequeña Elena, compartiendo una fotografía en la que se puede observar que la cumpleañera cada día esta más grande. Al pie de la imagen, la modelo escribió unas líneas en las que se mostró un tanto nostálgica y emocionada al ver lo mucho que ha crecido Elena. “11… ¡Wow! parece que fue ayer cuando te traía a casa. Me siento abrumada por tu hermoso viaje. ¡Tú eres mi corazón!”, agregó la también actriz.

VER GALERÍA

El papel más importante de su vida

Sin duda alguna, Jaime Camil ha dejado en claro en más de una ocasión que la paternidad le ha cambiado la vida por completo. De hecho, disfruta tanto de esta faceta de su vida, que le encantaría tener más hijos, aunque admite que es feliz al lado de Elena y Jaime. “Como papá me encanta, es mi papel número uno, es el que más me gusta hacer, el más importante, prioridad en mi vida absolutamente ser papá. Estoy muy feliz con Elena y con Jaime, con mis hijos, es increíble ser papá", dijo el actor a Mezcalent.

El actor reveló que, aunque le gustaría agrandar su familia, por ahora no hay planes de volver a convertirse en padres. "Yo tendría 10 o 15 (hijos) porque me encantan los niños, de verdad soy niñero profesional, pero como mi esposa y yo decidimos no tener niñeras, somos papás de tiempo completo, está muy cab..., o sea no manches, sin ayuda está cab…, no sabes, es fuerte y a parte en Estados Unidos todo es tres veces más caro, así que con dos estamos bien, pero pues nunca sabes", indicó.

VER GALERÍA