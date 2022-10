La sentencia de Pablo Lyle ha sido aplazada

Luego de tres años de permanecer en espera de un veredicto, Pablo Lyle fue declarado culpable por homicidio involuntario en Estados Unidos, a raíz del altercado vial en el que se vio involucrado en 2019. Sin embargo, todavía falta conocer cuál será la sentencia final que recibirá el actor, quien podría pasar de 9 a 15 años de prisión, según la pena máxima estipulada para este delito. Como estaba acordado, la mañana de este 26 de octubre el intérprete recibiría la resolución de su condena a cargo de la jueza Marisa Tinkler Mendez, aunque la circunstancia dio un giro repentino luego de que sus abogados solicitaran que se pospusiera dicho procedimiento, pues además desean emprender un nuevo juicio. Ante este panorama, las instancias reprogramaron para el mes de noviembre la cita en la corte, fecha en la que se estima finalmente se conozca el destino legal del mexicano.

De acuerdo con reportes de Noticieros Televisa, los abogados de Lyle buscan ingresar todos los documentos necesarios para que se pueda realizar un nuevo juicio, con miras a presentar una moción que daría un giro al caso. Además, se determinó que será el 14 de noviembre cuando el actor acuda a su cita en la corte, según lo notificó la jueza durante la audiencia llevada a cabo en la ciudad de Miami. En esta ocasión, Pablo mantuvo comunicación de manera remota, vía Zoom, mientras permanece bajo arresto en el Centro Correccional de El Doral, sitio al que ingresó tan pronto fue declarado culpable el pasado 4 de octubre. Mientras en el Tribunal Federal de Miami se dio cita su equipo legal, el intérprete se dejó ver en pantalla usando el uniforme de recluso, tomando la palabra en algún momento, de acuerdo con lo que se percibe en las imágenes que comenzaron a circular.

Horas antes de la audiencia de este 26 de octubre, reportes del programa televisivo El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision, indicaron que la contemplación de un nuevo juicio quedaría a consideración de la jueza si se presentara algo verdaderamente grave. Por otro lado, también se afirma que el tiempo que Lyle pasó bajo arresto previo a su juicio, tampoco será contemplado para la disminución de la condena que pueda recibir próximamente, algo que se dice sus abogados también buscan resolver. En caso de que la jueza niegue la petición de la parte defensora de Lyle, este recibiría su sentencia de manera inmediata.

Los días de Pablo Lyle tras el veredicto

Luego de que Pablo Lyle fuera declarado culpable, se determinó que el actor tenía que ser trasladado al Centro Correccional, en donde se permanece bajo restricciones muy puntuales. “La familia no puede verlo personalmente por Covid. Hasta este momento no se permiten las visitas, solo lo pueden hacer los abogados o representantes de él. Solamente lo pueden ver de manera virtual por unos cuantos minutos…”, compartió la periodista Tanya Charry días atrás durante su intervención en el programa televisivo El Gordo y la Flaca. “En estos momentos, Pablo no se encuentra en una celda especial. Tuvimos la oportunidad de hablar con las personas que están en la cárcel, los representantes y el vocero de la cárcel en donde está… No temen por su seguridad dentro de la cárcel…”, explicó la comunicadora.

Pablo fue detenido tras un altercado vial en el que se involucró en 2019 en la ciudad de Miami. El actor viajaba a bordo de un automóvil conducido por su cuñado, Lucas Delfino, y tras dar una vuelta incorrecta camino al aeropuerto, fueron confrontados por Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años. En las videograbaciones de las cámaras aledañas al lugar se observa a Lyle descender del vehículo y segundos después propinar un golpe a Hernández, quien de inmediato se desploma, por lo que este fue llevado al hospital, en donde falleció días después.

