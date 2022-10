¿Niña o niño? Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares nos comparten el sexo de su bebé

Tras engalanar la portada de ¡HOLA! con la noticia de que están en la dulce espera de su segundo hijo, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares volvieron a confiar en nosotros, esta ocasión, para compartirnos el sexo de su bebé. Luego de dar lecciones de estilo en nuestras páginas, el matrimonio disfrutó del gender reveal que Mariana, hermana de Ximena, preparó para comunicarles que tendrán un niño. A través de su cuenta de Instagram, la tapatía también publicó un video del momento de la revelación: "Te amamos bebé, te esperamos con todo nuestro corazón. Gracias por elegirnos, Xime, papá y mamá estamos felices por tu llegada", se lee en su feed.

Fue el pasado fin de semanas cuando Ximena Navarrete, Juan Carlos Valladares y la pequeña Ximena se vistieron de blanco para conocer el sexo del bebé que viene en camino. Según compartió la propia Ximena, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, el único miembro de la familia que conocía el sexo de su bebé era su hermana Mariana quien se encargó de sorprenderlos con la noticia, tal como ocurrió en la dulce espera de su pequeña Ximena: “Estaba esperando a que me tuvieran listo el video para compartirlo, amo la sorpresa del gender reveal. Igual que en mi embarazo con Xime, mi hermana Mariana, es la única que sabe el sexo del bebé desde mi semana 11.5”, compartió Navarrete.

En esta dinámica, Ximena compartió con sus seguidores qué tipo de prueba fue la que se hizo para conocer el sexo de su bebé en la semana 11 de gestación: “Con un 3D, un ultrasonido estructural. Test NACE”, detalló. La exMiss Universo le contó a sus seguidores que, como ocurrió con el embarazo de su hija Ximena, prefirió esperar para dar la noticia, aunque su círculo más cercano se enteró casi de inmediato: “Nuestros papás y hermanos saben desde que nos enteramos nosotros, que fue ya hace 4 meses y para compartirlo con más familia y amigos, me gusta esperar a cumplir 12 semanas y después de hacer el análisis 3D, cada quien da su noticia cómo quiere y cuándo quiere, a mí en lo personal me da más tranquilidad hacerlo después de tener ciertos análisis”, explicó

Antes de que Ximena Navarrete nos compartiera que está esperando un niño, sus seguidoras, siempre atentas a cada detalle, le preguntaron si los atuendos azules que utilizaron en nuestra portada era algún tipo de pista, una situación que, aseguró, fue mera coincidencia: “Cuando hicimos estas fotos, no teníamos idea del sexo del bebé, el gender reveal fue después de estas fotos, toda la ropa que usamos siempre nos la da la revista y la elige una stylist experta. Nosotros no escogemos nada y ellos tampoco sabían el sexo, la única que sabía a este punto era mi hermana”, detalló la tapatía sobre los atuendos azules que utilizaron en uno de looks del reportaje.

El primer mensaje a su bebé

Después de compartir con nuestros lectores algunos detalles de su embarazo, Ximena también lo hizo con su comunidad en Instagram donde publicó un lindo mensaje dedicado a su bebé a quien le escribió: “¡Qué emoción que llegas a nuestra familia de esta manera! A ratitos sigo sin poder creérmelo al 100%, después del muy largo camino que recorrimos para llegar a Xime, pensamos que, quizá, tendríamos que pasar por algunos tratamientos”, escribió en la primera parte de este texto que compartió en Instagram. Para finalizar, la exreina de belleza posteó: “Te amamos con todo nuestro corazón bebé”. Sobre cómo ha reaccionado su primogénita a su segundo embarazo, Ximena admitió que, hasta el momento, no ha notado cambios: "Creo que no se da mucho cuenta o quizá sí y está feliz con la llegada de su bebé", le contó a sus seguidores.