Eiza González se transforma en Barbie con su vestido rosa más femenino

Cuando creíamos que Eiza González ya había mostrado lo mejor de su estilo, la actriz siempre encuentra la ocasión perfecta para volvernos a sorprender. No en vano la mexicana se ha ganado el estatus de ícono de la moda, por lo que su presencia en las mejores alfombras rojas y los eventos de moda más importantes se ha vuelto imprescindible. Tal y como sucedió durante la Gala de Alta Joyería Bulgari Eden the Garden of Wonders, marca de la que Eiza es embajadora desde el año pasado, que se llevó a cabo en Rancho Santa Fe Resort en el sur de California, a la que la intérprete asistió luciendo como toda una Barbie de carne y hueso, pues se decantó por un diseño color rosa de corte ultrafemenino, acaparando las miradas con cada detalle de su look, pues además complementó su atuendo con joyería de la casa anfitriona, dejando en claro el por qué es una de las estrellas favoritas de las red carpets.

Para esta ocasión tan especial, Eiza optó por un vestido color rosa pastel de escote profundo y sin mangas, con algunos detalles de inspiración lencera con el que mostró su lado más femenino y romántico. Una pieza perteneciente a la colección Primavera-Verano 2023 de la firma belga Bernadette, la cual se caracteriza por sus diseños con detalles florales y ultrafemeninos, además de fluidos y cómodos, sin dejar de lado la elegancia. Algo que quedó demostrado en la elección de Eiza para esta gala, en la que sin duda fue una de las mejores vestidas de la noche y por mucho.

Como era de esperarse, Eiza complementó su atuendo con joyería de Bulgari, eligiendo piezas sumamente especiales con las que lució como una verdadera princesa. La también cantante optó por un collar de alta joyería en platino con rubíes y lo combinó con un anillo de alta joyería en platino y pendientes de alta joyería en oro blanco y rubíes. La artista de 34 años selló su look con un icono de la joyería romana: el reloj Serpenti de oro blanco y diamantes, según detallo la firma italiana en un comunicado. Respecto a su beauty look, la protagonista de películas como Ambulance y Baby Driver optó por un maquillaje natural y sencillo, basado en tonos ocres y rosas tenues, dejando el protagonismo a sus labios color carmín. Eiza llevó el pelo completamente lacio, peinado de lado.

El otro look de impacto con el que Eiza deslumbró hace una semana

Sin duda alguna, Eiza González fue una de las celebridades mejor vestidas la segunda gala del Museo de la Academia en Hollywood hace una semana, pues se encargó de refrendar su título de icono de la moda con un elegante vestido de lentejuelas rojas de corte columna y terminado en cola de LaQuan Smith, con el que lució sensual y sofisticada al mismo tiempo, un estilo que la intérprete ha hecho su propio sello y con el que se ha ganado al mundo de la moda. La actriz combinó su look con unas increíbles plataformas rojas rubí de Le Silla, con las que le dio el toque de vanguardia a todo su atuendo.

Desafiando todas las reglas de estilo, Eiza demostró que en su caso menos no siempre es más, pues a pesar de que su vestido de lentejuelas brillaba por sí solo, la artista no escatimó en detalles, por lo que complementó su look con un espectacular collar de diamantes de Bulgari, el cual cubría lo alto de su cuello y caía delicadamente sobre sus hombros y pecho, dejando en claro así que en cuanto a estilo, nada está escrito aún.