'Era muy peligroso', Kim Kardashian sobre su fiesta de cumpleaños en Las Vegas que no pudo ser

El pasado 21 de octubre, Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 41; una ocasión en la que se dejó consentir por todos sus seres queridos y en especial por sus famosas hermanas, quienes a través de redes sociales le dedicaron los mensajes más especiales, deseándole lo mejor a la empresaria, quien sin duda tuvo un año un tanto complicado y polémico debido a la serie de eventos que se han venido desencadenando a raíz de su divorcio con Kanye West. Es por eso que la socialité había decidido celebrar por todo lo alto el inicio de una nueva vuelta al sol, por lo que organizó un viaje a Las Vegas donde planeaba cenar en un exclusivo restaurante y disfrutar del concierto de Usher en compañía de su séquito de amigas y de su hermana Khlóe Kardashian. Sin embargo, para desventura de Kim, nada salió como lo había planeado, pues por motivos de seguridad, no pudieron llegar a su destino y tras varias horas de vuelo la influencer y compañía tuvieron que volver a Los Ángeles, donde terminaron celebrando en un restaurante de comida rápida.

Así lo ha revelado la misma Kim a través de sus historias de Instagram, en donde ha explicado la razón por la que su fiesta en ‘La Ciudad del Pecado’ se ha visto frustrada, mostrándose un tanto desilusionada por tener que cambiar sus planes, pero dispuesta a no dejar pasar desapercibida esta fecha tan importante para ella. Y aunque todo parecía marchar de maravilla, pues la festejada se encargó de consentir a sus invitados con una increíble prefiesta en el avión, en donde preparó algunos cocteles, deliciosos bocadillos, donas y cientos de globos, las malas noticias no tardaron en llegar. "El avión no pudo aterrizar debido al viento. Parece que nuestra fiesta en el Carbone y el concierto de @usher no se llevarán a cabo y nos dirigimos de regreso a casa”, comentó la fundadora de Skims un tanto decepcionada.

Más tarde volvió a tomar sus redes sociales y ofreció nuevos detalles de su frustrada fiesta, asegurando que, a pesar de que los pilotos de su jet privado buscaron la manera de poder aterrizar, sus intentos fueron en vano, pues las condiciones ponían en peligro a todos. “Para que conste... Volamos a Las Vegas e intentamos aterrizar dos veces en dos aeropuertos diferentes”, escribió Kim en una story compartida en Instagram. “Era muy peligroso, así que la seguridad es lo primero y volamos a casa”, agregó la hija de Kris Jenner.

De hecho, Kim también compartió una fotografía de una mesa adornada con flores blancas y velas, la cual había sido dispuesta para Kim y su séquito, y sobre la cual escribió: “Nuestra cena Carbone que pudo haber sido...". A cambio, Kim y sus amigas se dirigieron a un restaurante de hamburguesas en Los Ángeles y decidieron rentar un autobús de fiesta, por lo que su elegante cena se transformó en una celebración de lo más casual e improvisada, pero no por eso menos divertida, por lo que al final todos la pasaron muy bien.

No todo fueron malas noticias para Kim

A pesar de que su fiesta en Las Vegas se vio frustrada, lo cierto es que Kim pasó un cumpleaños muy divertido, pues además del cariño que recibió de parte de su familia, amigos y fans, la socialité pudo celebrar en compañía de su círculo más cercano en una fiesta de lo más especial. Algo por lo que Kim se mostró agradecida y emocionada. “Muchas gracias por los deseos de cumpleaños. Este fin de semana tuve una cantidad abrumadoramente hermosa de amor de tantas personas que se acercaron a mí y que realmente me hicieron sonreír. Las flores, la cena, el casi viaje a Las Vegas, todo fue tan especial y recordaré este cumpleaños para siempre”, compartió Kardashian conmovida en su perfil de Instagram.

