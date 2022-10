'Es lo mejor que me ha pasado', Chayanne habla de su esposa como pocas veces lo hace

A pesar de que Chayanne es uno de los artistas latinos más reconocidos a nivel mundial y es poseedor de una exitosa carrera de más de 40 años, el cantante siempre ha procurado ser muy discreto con su vida privada y muy en especial con lo que sucede con su vida familiar. Es por eso que se conocen muy pocos detalles de su matrimonio con Marilisa Maronesse, con quien lleva casado más de 30 años y junto a quien ha formado una linda familia al lado de sus dos hijos, Lorenzo e Isadora. Sin embargo, en una reciente entrevista, el cantante finalmente se ha abierto de capa para platicar como pocas veces lo ha hecho de su relación con Marilisa y de la forma en la que han logrado construir las bases de su matrimonio a pesar de la demandante carrera del intérprete y de los obstáculos que han enfrentado a lo largo de su historia de amor, reconociendo la labor de su mujer como madre y esposa con total orgullo.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En una entrevista concedida al medio argentino Teleshow, el intérprete de Torero se refirió a su matrimonio de una manera muy especial, dejando en claro que la comunicación ha sido la base de todo lo que juntos han construido. “Puedo decir que tenemos una comunicación maravillosa, mucha complicidad", confesó Chayanne con una sonrisa en el rostro, reconociendo la paciencia de su esposa, quien sin duda ha sabido comprender el trabajo del artista y la complicada agenda que implica ser una estrella de talla internacional. "Entiende que mi carrera no es una carrera fácil, hay mucha ausencia. (Marilisa) ha sido lo mejor que me pudo pasar”, agregó el intérprete conmovido.

En esa misma charla, el intérprete se mostró complacido de todo lo los logros que ha tenido a nivel personal y profesional, admitiendo estar viviendo un momento de plenitud, agradecido por todas las experiencias que sin duda le han dejado un sinfín de aprendizajes y recuerdos que atesorar. “Cuando miro hacia atrás es que me doy cuenta de los años que han pasado, de las cosas bonitas que me han ocurrido, de las canciones que he grabado, feliz, muy feliz", concluyó.

Más de 30 años de amor

Sin duda alguna, Chayanne y Marilisa han formado un sólido matrimonio, el cual solo se ha fortalecido con el pasar de los años y a través del amor que ambos se tienen y que han extendido a sus dos hijos, lo que les ha permitido continuar escribiendo su historia a lo largo de más de 30 años. Recordemos que el cantante se casó con la abogada de origen venezolano en 1992, luego de cuatro años de discreta relación, la cual surgió en 1988.

Y aunque Chayanne es sumamente conocido en todo el mundo, Marilisa ha preferido mantener un perfil bajo, por lo que son pocas las ocasiones en las que los hemos visto juntos de forma pública, apoyando desde la intimidad de su seno familiar al artista en cada uno de sus proyectos, algo por lo que el cantante se encuentra muy agradecido. “Mi familia es el motor de mi vida, a ella (Marilisa) no la cambio por ninguna", dijo muy seguro el puertorriqueño en 2011, dejando claro que su esposa es la única mujer para él.