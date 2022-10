Eugenia Cauduro y la razón por la que sus hijos motivaron su cambio físico: 'Me alejaba cada vez más de ellos'

Motivada por el presente, Eugenia Cauduro se siente orgullosa de su fuerza de voluntad tras tomar la decisión de bajar de peso. Su adicción al azúcar, confiesa, tuvo su raíz en la desilusión amorosa que vivió años atrás, luego de descubrir la infidelidad de su expareja. Desde ese entonces, solo le importó darlo todo por sus hijos, aunque fueron ellos quienes la hicieron reflexionar sobre lo que estaba pasando. Encontrarse a sí misma con varios kilos de más no fue un asunto sencillo de asimilar, por lo que al estar consciente de ello supo que su deber era tomar cartas en el asunto y actuar de manera inmediata, lo que marcó un antes y un después en su historia, ya que a partir de ese instante muchas circunstancias comenzaron a cambiar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Eugenia conversó en entrevista al asistir como invitada al programa televisivo El Minuto que Cambio Mi Destino, de Gustavo Adolfo Infante, espacio en el que reveló cómo eran sus días durante esa etapa en la que se mantuvo en una zona confort. “La culpa es terrible. Cuando me di cuenta, dije: ‘¿De plano? En qué momento, ¿qué hiciste?’. Me di cuenta pero no era consciente y pasaban los años y los años y se hizo un estilo de vida nuevo, en donde además estaba yo cómoda. Nadie me buscaba, nadie me pretendía, nadie me daba lata, yo estaba muy bien con mis hijos, a nadie tenía que dar explicaciones…”, confesó la actriz al evocar lo que pasaba con ella por ese periodo.

Luego de mantenerse alejada de la televisión, Eugenia tomó la decisión de retomar su carrera, una oportunidad que surgió a la par de su motivación por transformar su figura. “Hasta que empecé a grabar, ese nuevo cuerpo me dio oportunidad de hacer nuevos personajes. Le tengo mucho qué agradecer a esa etapa, todo lo que he aprendido…”. Sin embargo, hubo un acontecimiento determinante y que la llevó a emprender un nuevo camino para construir una versión de sí misma. “Mi hijo, hace unos ocho o siete años yo un día le pregunté, comiendo unas hamburguesas: ‘¿Y eres feliz?’ Me encanta tener conversación con mis hijos, de todo, desde chavitos, tengo un vínculo bien padre con ellos. Me dice: ‘Sí, bueno, hay una sola cosa. Me gustaría tener otra vez a mi mamá delgada, es que como que ya no juegas con nosotros’…”, reveló.

VER GALERÍA

El momento del cambio

Luego de las palabras de su hijo, Eugenia Cauduro fue más consciente del estado en el que se encontraba y de cómo esto la alejaba de su familia. “Yo cada vez estaba más gorda y cada vez me costaba más trabajo subirme a la patineta, a la bicicleta y entonces nada más los veía (les decía): ‘Muy bien, mi amor’, pero ya no interactuaba como antes, entonces ese cuerpo me alejaba cada vez más de ellos y me cansaba más. Él me estaba diciendo: ‘Extraño a mi mamá, la de antes’…”, recordó la intérprete, quien desde entonces hizo todo para recuperar esa vitalidad que siempre la ha caracterizado.

Fue así como Eugenia no se dio por vencida, y tras plantearse la idea de un nuevo futuro, más prometedor, trazó los planes de la ruta que quería seguir, buscando el apoyo de profesionales que pudieron orientarla a lo largo del proceso, aunque gran parte del trabajo fue la enorme disposición que ella tuvo desde el inicio para que todo marchara bien. “Entonces eso fue lo que hizo que empezara a pensar en adelgazar y lo intenté muchas veces. Fui con nutriólogos… yo tengo una personalidad ingobernable, y ahí es donde empecé a encontrar que estaba la solución…”, dijo.

VER GALERÍA