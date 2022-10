'Que sea muy feliz', Sofía Castro a Paulina Peña tras su boda

A lo largo del tiempo en el que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera fueron pareja, sus respectivos hijos lograron construir una linda relación que hasta el día de hoy han procurado mantener vigente a pesar de la separación del político y la actriz, y de que cada uno de ellos ha tomado su propio camino. Algo que quedó en claro hace unos días, cuando Sofía Castro, hija mayor de Angélica, se refirió a la reciente boda de Paulina Peña, hija del exmandatario mexicano, durante una entrevista en la que con mucha emoción envió sus mejores deseos para los recién casados en esta nueva etapa que empiezan, dejando en claro que a la fecha no han perdido el contacto.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que Sofía fue cuestionada respecto a la boda de Paulina y Fer Tena, una oportunidad que la actriz aprovechó para enviarle un lindo mensaje a la hija de Peña Nieto, revelando también que, tras la boda, se han mantenido en contacto y que el cariño que nació hace poco más de 10 años sigue intacto y vigente. "Le deseo toda la felicidad del mundo, que sea muy feliz. Hemos hablado", comentó la también hija del productor José Alberto 'El Güero' Castro sin detallar si fue invitada a la boda.

En ese mismo sentido, Sofía se mostró sumamente conmovida al recordar las pláticas que tuvo con Paulina cuando eran adolescentes, durante el tiempo que vivieron juntas, las cuales giraban en torno a lo que soñaban sobre futuro, sueños que hoy se han vuelto realidad. "El tema de la boda siempre lo hablamos desde que estábamos chiquitas y nada me da más gusto que esté tan contenta y realizada", finalizó.

Cariño de hermanas

Hace unos meses, Sofía Castro sostuvo una charla con el programa Suelta la Sopa, en el que con total sinceridad habló de su relación con Paulina Peña y de los rumores que siempre las han rodeado y que apuntan a una supuesta rivalidad, algo que se encargó de negar rotundamente, dejando en claro que para ella la hija de Peña Nieto es una hermana más. “Es cierto, desde que mi mamá empezó a andar con Enrique siempre quisieron contrapuntearnos a Paulina y a mí, porque éramos las grandes, porque éramos mujeres…”, agregó en otro instante de la conversación, en la que se mostró sin ningún filtro al hablar de este tema.

Por otro lado, Sofía lamentó que las personas fijaran su atención en este tipo de versiones, mismas que, según afirma, carecen de sentido, siendo muy puntual en su postura. “Qué feo que la gente haya querido todos los días, y se ensañaron, en decir que si no nos llevábamos, que si competíamos por el vestido, que si nos poníamos el otro vestido. La gente hizo solita una competencia que nunca existió…”, expresó. De hecho, la joven actriz aprovechó la ocasión para revelar que ella fue una de las primeras personas en enterarse del compromiso de Paulina y Fernando, pues Peña no dudó en marcarle a su ‘hermana’ y contarle todo lo que había sucedido. “Paulina me marcó a contarme, yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar…”, agregó ilusionada.

