Con un nuevo posado, Claudia Álvarez presume lo grandes que están sus mellizos

El amor se multiplicó en el corazón de Claudia Álvarez tras dar la bienvenida a sus mellizos Clío y Billy nueve meses atrás, y a quienes procreó junto a su esposo, Billy Rovzar. Desde entonces, la actriz disfruta compartir algunos vistazos de su tiempo en familia, con lo que ha hecho evidente lo mucho que han crecido los bebés a lo largo de este tiempo, en el que tanto ella como su gran familia no han parado de celebrar por esta dicha. Nuevamente, la intérprete de melodramas ha dado una sorpresa al revelar un posado junto a los niños, una foto de lo más especial y en la que además aparece la pequeña Kira, feliz por la compañía de sus hermanitos, con los que suele tener tardes de juegos inolvidables.

Cercana como siempre a sus fans, Claudia tomó sus redes sociales para mostrar la nueva postal que ha sido la sensación entre sus seguidores. En la instantánea, la también actriz de teatro se deja ver muy sonriente cargando a sus bebés. Ella posa con un look casual de tenis blancos, optando siempre por la comodidad cuando se trata de pasar tiempo junto a sus hijos. El momento no podía ser mejor, pues tampoco pudo faltar en esta foto la pequeña Kira, quien disfruta del columpio mientras su mamá se ocupa de los bebés. Tan emotiva fue la postal para Claudia que la describió con una breve pero profunda frase, ilusionada por esta etapa en la que todo marcha perfecto para ella. “Mi vida entera”, escribió la estrella, quien vive con orgullo la maternidad, un sueño hecho realidad de la mano de su esposo.

Recordemos que fue el pasado 21 de enero cuando nacieron los mellizos, una llegada que ocurrió de manera prematura y por la cual los niños tuvieron que permanecer unos días en el hospital. Por fortuna todo salió bien gracias a las oportunas atenciones de los médicos de Claudia, quien informó a sus fans en todo momento de lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, esta nueva fotografía también ha alegrado los corazones de los más cercanos a la actriz, como sus amigos famosos, quienes han estado muy pendientes en todo momento de lo acontece en su vida. Ariadne Díaz, Cynthia Rodríguez, Odalys Ramírez, Fernanda Castillo, Marimar Vega y Grettell Valdez, entre otras, son tan solo algunas de las celebridades que han reaccionado a la tierna instantánea.

Su nueva faceta en la maternidad

Si bien la tarea de ser mamá no es algo nuevo para Claudia, -quien debutó en esta faceta en 2019 con el nacimiento de Kira-, sí tiene claro que con cada una de sus experiencias los aprendizajes son constantes. De hecho, a través de algunos clips en Instagram, ha compartido cómo logra el equilibrio, ahora convertida en mamá de tres, algo que la tiene enteramente entusiasmada y consciente de todo aquello que debe hacer para mejorar en esta labor. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer y quería ver la tele o quería hacer algo, era: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? No, yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá’. Yo sentía eso y no, error…”, confesó.

Así mismo, Claudia compartió poco tiempo después de nacidos sus mellizos, la nueva dinámica en casa con los mellizos, como el hecho de tener que dormirlos separados para que uno no despertara al otro. Gracias a la perfecta organización de Claudia y Billy, la guapa actriz también pudo regresar al trabajo, según dejó saber por aquellos días.

