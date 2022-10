Ahora sí, Sofía Aragón revela por qué proyecto dejó Venga la Alegría

Luego de su participación en Miss Universo 2019 como representante de México, Sofía Aragón tuvo la oportunidad de incursionar en la televisión como conductora. Uno de los proyectos a los que se integró fue el programa matutino Venga la Alegría, Fin de Semana, de TV Azteca, espacio en el que forjó una cercanía con el público que de inmediato le reiteró su apoyo ante este nuevo emprendimiento. Como ocurre con todo ciclo, su participación la emisión llegó a su fin, algo que ella misma confirmó a principios de octubre, tras la incertidumbre que provocó su ausencia en varias de las transmisiones. Ahora, la guapa presentadora volvió a tocar el tema ahondando en las razones por las cuales decidió dar un giro definitivo a su carrera profesional, lo que de alguna manera la tiene muy entusiasmada.

Tan cercana como suele ser a sus seguidores en redes, Sofía publicó un mensaje a través de sus historias en Instagram, espacio en el que habló abiertamente del por qué dejó Venga la Alegría, un paso que, según reconoce, no fue sencillo dar. “Hace casi dos meses decidí renunciar a un trabajo que me encantaba, donde era muy feliz y convivía con personas hermosas, por perseguir lo que más amo hacer…”, dijo la tapatía en las primeras líneas de su publicación, en la cual hablo un poco de la reacción que tuvieron algunas de las personas a su alrededor. “Muchos no lo comprendían, porque estaba saltando al vacío sin paracaídas, con la mera confianza de que mis alas sabrían volar. Pero en realidad sin ninguna certeza de nada…”, dijo.

A lo largo de su transición, Sofía recibió múltiples consejos de varias personas, aunque afirma que siempre tuvo la certeza de que en el fondo no se equivocaría; había llegado la hora de despedirse de su participación en el programa. “Me decían algunos que no soltara una cosa hasta que no tuviera la otra. Pero creo yo que así no funciona. Yo creo que cuando quieres algo en la vida, sobre todo lo que quieres con todo el corazón, debes soltar lo que está en su lugar para abrirle espacio al que llegue…”, explicó en la siguiente parte de su mensaje, enteramente honesta ante el sentimiento la embarga. “No será fácil, habrá incertidumbre, miedo, estrés y requerirás de mucha paciencia y sobre todo fe en que si trabajas, te preparas y dejas la puerta abierta, eventualmente eso que quieres tanto, llegará…”.

El nuevo proyecto de Sofía

Como era de esperarse, Sofía Aragón compartió a sus seguidores la sorpresa que tanto la tiene entusiasmada. Próximamente podrá incursionar en la actuación y por ello ya tiene su primer guion en mano, lista para asumir este reto que tanto anhela. “Hoy, aunque muy lejos de mi meta, puedo decir que estoy un pasito más cerca, porque alguien creyó en mí y me dijo: ‘Si tú realmente amas esto y lo demuestras con tus acciones, yo te voy a apoyar porque creo en tu talento. Hoy, aun con miedos y escalofríos en la espalda, me gana la sonrisa de saber, que si bien sigo sin una sola certeza, no me cabe duda que haré que suceda…”, explicó.

Inmediatamente, Sofía presumió su primer guion, una historia que lleva por nombre El Hombre que Amaba las Flores y que es una adaptación de la historia de Stephen King. “Hoy con mi primer guion en las manos, brinco de felicidad, agradecimiento y paz. (El primero después de esa decisión, aunque no olvido los proyectos que tuve antes, por los cuales también estoy agradecida). Por eso hoy con un guion de un director mexicano, una adaptación al español autorizado de Stephen King, con un personaje que me parece maravilloso, solo puedo decir: Gracias. Está pasando”, finalizó, sin ahondar en más detalles.

