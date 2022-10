Ludwika Paleta y la emotiva felicitación a su hermana Dominika por su cumpleaños 50

Sin duda alguna, Ludwika y Dominika Paleta son una de las mancuernas de hermanos famosos más queridas del mundo del espectáculo. Y es que a pesar de que ambas están volcadas en sus respectivas carreras y familias, siempre encuentran un momento para encontrarse y disfrutar de su compañía, reforzando los lazos de complicidad que siempre las ha unido, o celebrando fechas muy importantes para ellas y su familia. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando Ludwika tomó sus redes sociales para felicitar a su guapa hermana, quien el pasado 23 de octubre llegó a los 50 años. Una ocasión en la que la actriz aprovechó para dejar en claro el gran amor que tiene por Dominika y para celebrar la linda relación que han logrado construir a través de los años.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ludwika compartió una linda imagen en la que se le puede ver en compañía de su hermana, durante su reciente festejo de cumpleaños, posando de lo más sonrientes, compartiendo de este instante especial. Al pie de la fotografía, Paleta escribió unas líneas en las que deseó lo mejor a su hermana en esta fecha tan especial: “¡¡Manuch!! Te amo. Que la vida nos siga regalando muchos años juntas. Feliz cumpleaños”, compartió conmovida.

Como era de esperarse, la publicación de la intérprete ha generado un sinfín de reacciones de sus fans, quienes han enviado algunos mensajes de felicitación y buenos deseos para la actriz de telenovelas como el Hotel de los Secretos. De hecho, entre los cientos de mensajes y likes ha resaltado la reacción de la misma Dominika, quien emocionada ante el gesto que tuvo su hermana para con ella respondió: “Yo te amo a ti”, dejando en claro el reciproco amor que tiene por su famosa hermana.

VER GALERÍA

Esta no es la primera vez que las hermanas dan muestra de su complicidad en redes sociales, pues hace unos meses, específicamente durante el Día Internacional del Hermano, Ludwika no dudó en celebrarlo con un lindo mensaje dedicado a Dominika, el cual publicó en su feed de Instagram. “¿Qué hoy es el Día del hermano? Te amo Manuch, qué fortuna es tenerte en la vida”, le escribió Ludwika. Conmovida por las palabras de su hermana, la también actriz respondió con otro mensaje igual de cariñoso: “Te amo mucho. Has sido una gran maestra para mí, no imagino mi vida sin ti”.

¿Juego de gemelas?

Cabe destacar, que hace unos meses, las hermanas Paleta sorprendieron a sus fans con una publicación que sin duda causó confusión entre sus seguidores. Y es que en ella se les podía ver posando con looks muy similares y ambas esbozando una enorme sonrisa. De inmediato, sus followers comenzaron a destacar la belleza de cada una de ellas, además de su gran parecido, llamando la atención los comentarios de algunos de ellos, quienes confundidos creían que Dominika y Ludwika eran gemelas, y otros más despistados que pensaban que eran la misma persona.

Tal fue el revuelo que causaron con esta postal, que las hermanas tuvieron que salir a aclarar las cosas, dejando en claro que sí, las dos llevan el apellido Paleta, pero que ni son gemelas, ni son la misma persona. “Sí, sí... ya sé que muchos de ustedes siguen pensando que somos una misma persona... pero no, somos dos #dospaletas”, escribió Ludwika en sus historias de Instagram, aclarando las dudas de algunos de sus fans. Por su lado, Dominika también hizo uso de sus redes sociales para aclarar la situación, emocionando a todos al revelar que pronto las podrían ver trabajando juntas, tal y como lo han hecho en el pasado, cuando han compartido créditos en algunas puestas en escena. “Somos dos y no, no somos gemelas... y sí las dos actuamos y síganos a las dos porque pronto habrá sorpresas juntas”, expresó tajante la actriz.

VER GALERÍA