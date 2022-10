'Fue brutal', Paola Rojas recuerda cómo salió adelante del momento más polémico de su vida

Lejos de los reflectores, Paola Rojas disfruta de su tiempo personal, consciente de que ser figura pública implica que en algún momento su entorno privado pueda ser vulnerado por alguna circunstancia. Eso ocurrió en 2018, tras la filtración de un video de su exesposo, Luis Roberto Alves Zague, situación que detonó una ola de ataques contra ella a través de las redes sociales. Aunque en el momento todo se tornó difícil y doloroso, según comenta, pudo atesorar una importante lección de ese episodio, segura de ser una mujer cuya fortaleza siempre le permitirá hacer frente a las adversidades para salir adelante. A un tiempo de lo ocurrido, la periodista hace un balance cómo se encuentra, revelando a su vez la manera en que asume todo a la distancia.

Paola abrió su corazón durante una entrevista con el influencer Oso Trava, quien la tuvo como invitada para su canal en YouTube. A pregunta expresa de cómo vivió ese momento en que estuvo más expuesta de lo acostumbrado, la comunicadora respondió: “Con mucha dificultad. Sigue siendo difícil justamente porque la pregunta regresa en entrevistas como esta, y porque cada vez que toco el tema tengo que pasar por este mismo filtro, de no plantear nada que sea difícil de procesar para mis hijos. Pero sin embargo me sigue dejando lecciones, sigo aprendiendo…”, dijo de lo más sincera, segura de que con el paso del tiempo es posible sanar y encontrar nuevas lecciones. “Fue muy difícil, enserio, fue muy vergonzoso, fue muy doloroso, fue estresante, fue cansado, fue brutal…”, confesó.

La periodista recordó que por esos días se enfrentó a una ola de ataques digitales, lo que la hizo reflexionar sobre la manera en que muchas personas reaccionan sin tomar en cuenta al ser humano detrás de alguna situación. “Lo más terrible, la verdad, fue sí los ataques en el mundo digital. Me enfurecí contra todo. Fue todo tan brutal y tan espantoso… estaba como en todas partes, de entrada tener a toda una sociedad opinando, saber que todo el mundo está hablando de ti, pero además, algunos me parece que con mucha ligereza sin tomar en cuenta que ahí hay una mujer, una madre, eso fue muy brutal…”, dijo en otro instante.

El privilegio de poder salir adelante

En medio de la tempestad, Paola Rojas recuerda que nunca bajó la guardia, aunque asegura que esta situación le permitió conocerse de una manera extraordinaria. “Siempre me he considerado una mujer fuerte, confío muchísimo en mi fuerza, pero la fuerza que tuve en esa etapa me sorprende incluso a mí. De hecho me acuerdo que no había expresado yo casi nada al respecto y, probablemente, mi primer comentario alusivo y de manera muy sutil y breve fue escribir un tweet en el que decía, entre otras cosas, que soy mucho más fuerte de lo que pensaba, en referencia a todos esos ataques…”, recordó.

A la par de los acontecimientos que dejaron expuesta su vida personal, Paola tuvo la fortuna de contar con el apoyo de varias personas cercanas a su círculo, quienes le hicieron ver lo privilegiada que es al contar con ese respaldo, algo que hoy valora demasiado. “Sí fue horrible, fue muy desagradable, fue un reto inmenso pero al mismo tiempo con muchas lecciones luminosas. Una, me sorprendió mi fuerza, es como si estuviera vacunada, siento que soy capaz de superar básicamente cualquier cosa. Las demostraciones de solidaridad, de amor, de cercanía, no puedo explicar, me escribió mucha gente, dimensioné la enorme red de amor que tengo… sí tengo a muchos amigos, muchos aliados…”, dijo la periodista, feliz de la gran estabilidad que hoy prevalece en su vida.

