Sofía Castro arranca con las celebraciones por su cumpleaños con una increíble fiesta

Completamente enamorada y feliz por todas las experiencias que ha acumulado a lo largo de su vida y su carrera, Sofía Castro ha celebrado su cumpleaños número 26 rodeada del amor de su guapo novio, Pablo Bernot, y de su padre, José Alberto ‘El Güero’ Castro, quienes se encargaron de consentir a la guapa actriz en su día especial. Algo de lo que la también hija de Angélica Rivera presumió en redes sociales, donde se ha dejado ver de lo más feliz, cobijada por el cariño de sus seres queridos y amigos más cercanos, quienes disfrutaron de una increíble velada en honor a Sofía, quien no podría sentirse más emocionada por compartir este instante especial en compañía de la gente que más quiere.

A través de su perfil de Instagram, la joven actriz ha compartido con sus fans algunos vistazos a la increíble fiesta con la que ha arrancado las celebraciones por su cumpleaños, pues a pesar de que cumplirá 26 hasta el próximo 30 de octubre, su padre ha aprovechado que Sofía se encuentra en México para consentirla al máximo y celebrar su vida de una manera muy especial. Es por eso que el productor se encargó de organizar una increíble fiesta en la que no pudieron faltar los cientos de globos, increíbles arreglos florales -entre los que destacó el impresionante arco de cempasúchil que rodeaba la mesa principal-, así como deliciosos bocadillos, una barra de sushi y por supuesto, el pastel.

Por lo que la actriz ha mostrado, su fiesta fue un tanto íntima, pues solo estuvieron presentes algunos de sus amigos más cercanos, así como su novio y el ‘Güero’ Castro, junto a quienes protagonizó un entrañable posado. Agradecida, Sofía escribió un mensaje en sus redes sociales, en el que se mostró conmovida por las muestras de cariño que recibió durante el fin de semana y por el lindo detalle que tuvo su papá para con ella. “Qué gran noche y que bonito empezar así mi festejo de cumpleaños. La pasé bomba, ha sido de mis mejores festejos… ¡Qué bonito se siente sentirse tan querida y festejada! No saben lo divertido q estuvo. Gracias Dad @elgueromex por mi festejo y perdón que no te dejamos dormir con nuestro concierto”, expresó.

¿Lista para llegar al altar?

Hace unas semanas, Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su tercer aniversario de novios, una oportunidad en la que ambos aprovecharon para hacer un romántico viaje a Los Cabos, desde donde se dejaron ver de lo más enamorados y felices, gritando al mundo su amor. Es por eso que no ha extrañado que la actriz recientemente haya dejado en claro su deseo de llegar al altar próximamente, pues ahora que su relación ha madurado y con la experiencia que los años le han dado se siente lista para iniciar una nueva etapa en su relación. “Claro que me quiero casar y me quiero casar pronto”, dijo en una entrevista para el programa De primera mano. “Quiero formar pronto una familia, lo que pasa es que me quiero casar pronto para disfrutar el matrimonio y la vida en pareja un poco, y seguir trabajando”, agregó.

En ese mismo sentido, Sofía también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre, un deseo que dijo espera se haga realidad, aunque primero desea darse el tiempo para estar con su pareja y continuar con su carrera actoral, en la que tiene alrededor de 12 años trabajando y que es una de sus más grandes pasiones. “El ser mamá, sí me voy a esperar unos cuantos años, pero sí (me veo) casada, no le tengo miedo al matrimonio”, declaró la joven.

