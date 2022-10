Sofía Castro habla de sus planes a futuro con su novio: 'Me quiero casar pronto' La actriz compartió sus deseos de llegar al altar y habló de la posibilidad de que su mamá, Angélica Rivera, retome su carrera

Todo marcha viento en popa para Sofía Castro y Pablo Bernot, quienes hace un par de meses celebraron su tercer aniversario de novios teniendo como telón de fondo las paradisíacas playas de Los Cabos, donde además disfrutaron de unas románticas vacaciones bajo el sol. Pese a sus apretadas agendas, aprovechan cada oportunidad que se presenta para estar juntos y disfrutar de su amor, al mismo tiempo que persiguen sus sueños y cumplen con sus compromisos laborales o familiares aunque eso los obligue a viajar de manera recurrente de una ciudad a otra. Sin duda, la pareja está más enamorada que nunca y tienen grandes planes a futuro, de los han hablado con total transparencia frente a las cámaras. Ahora, la hija de Angélica Rivera y José Alberto El Güero Castro ha confesado que está lista para dar el siguiente paso en su relación.

Con sinceridad, la actriz ha expresado que espera llegar al altar lo antes posible de la mano de su guapo novio, junto al que ha construido una maravillosa historia desde hace ya más de tres años. “Claro que me quiero casar y me quiero casar pronto”, dijo en una entrevista para el programa De primera mano, “quiero formar pronto una familia, lo que pasa es que me quiero casar pronto para disfrutar el matrimonio y la vida en pareja un poco, y seguir trabajando”.

Aunque tener hijos es parte de su proyecto de vida, Sofía Castro señaló que primero desea darse el tiempo para estar con su pareja y continuar con su carrera actoral, en la que tiene alrededor de 12 años trabajando y que es una de sus más grandes pasiones. “El ser mamá, sí me voy a esperar unos cuantos años, pero sí (me veo) casada, no le tengo miedo al matrimonio”, declaró la joven, que está a unos días de cumplir 26 años.

Asimismo, la actriz se mostró entusiasmada por el reciente enlace de Fernando Tena y Paulina Peña, con la que construyó una inquebrantable amistad mientras su mamá estuvo casada con Enrique Peña Nieto, expresidente de México. Sofía Castro recordó que desde niñas solían hablar del día de sus bodas y le mandó sus mejores deseos a Paulina, a quien ha afirmado considera una hermana: “Le deseo toda la felicidad del mundo, qué sea muy feliz. El tema de la boda siempre lo hablamos desde que estábamos chiquitas, y nada me da más gusto que esté tan contenta y realizada”.

Continuando con los temas familiares, destacó que el regreso de Angélica Rivera a las artes escénicas es casi una realidad: “Mi mamá ya es la que se tiene que apurar”, señaló con un atisbo de emoción, “yo creo que pronto también va a regresar”. Sofía Castro agregó que su mamá ha aprovechado este distanciamiento de los reflectores para cuidar de sí misma y dirigir su energía hacia su familia, especialmente a sus tres hijas. “Está ahorita muy contenta, feliz, muy enfocada en ella, en nosotras, muy guapa, de verdad me encantaría que la vieran porque no saben lo espectacular que está, entonces está muy contenta”, mencionó la intérprete de telenovelas como Por amar sin ley, Vino el amor y El hotel de los secretos.

La actriz fue sorprendida este fin de semana con una pre-fiesta de cumpleaños a la que asistieron algunos de sus amigos más cercanos, El Güero Castro y su novio. “Empezando el festejo de los 26. Gracias, como siempre todo increíble”, escribió junto a un video que compartió en sus historias de Instagram, donde también mostró detalles de los arreglos florales, la decoración de globos, la mesa de postres y otros aspectos de la increíble velada, que incluyó dos pasteles, uno que simulaba un corazón y otro en forma de círculo con betún rojo en el centro.

