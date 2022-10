Kanye West contrata a Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp

El panorama se ha tornado oscuro para Kanye West en materia de negocios luego de que en el desfile de su nueva colección aparecieran él y algunas de sus modelos llevando camisetas en las que se leía un mensaje relacionado al supremacismo blanco. La controversia no hizo más que aumentar cuando hizo una serie de comentarios antisemitas en redes sociales, motivo por el que sus cuentas fueron restringidas. Estos dos últimos episodios derivaron en su ruptura con Balenciaga, junto a la que había lanzado su línea Yeezy Gap Engineered a principios de octubre. Fue la misma marca la que anunció el fin de su asociación afirmando que “no tienen ninguna relación ni planes para futuros proyectos”. El rapero no se ha quedado de brazos cruzados y contrató a un nuevo equipo de abogados para que defiendan sus intereses comerciales, en este equipo se encuentra nada más y menos que Camille Vasquez, quien defendió meses atrás a Johnny Depp.

El productor musical ha buscado un blindaje legal en medio de la turbulencia que vive después de que algunas de las marcas de mayor calibre en la industria de la moda le hayan retirado su apoyo o estén considerando romper los vínculos que les unían. De acuerdo con TMZ, ha sido esta situación la que llevó a West a contratar a la firma de abogados Brown Rudnick y a Vasquez, la litigante que atrajó miradas al representar a Depp durante el mediático juicio de difamación que enfrentó contra su ex esposa, la actriz Amber Heard.

Vasquez ganó fama mundial no sólo por su trabajo -y posterior amistad- con Depp sino también por sus amplios conocimientos en asuntos legales. Fueron probablemente sus habilidades en el estrado lo que hizo a West decidirse en solicitar los servicios de la experta, además de los de la firma ya mencionada. Según el medio previamente citado, este equipo se encargará únicamente de vigilar que todo marche bien en cuanto a los contratos, acuerdos y obras del fundador de Yeezy.

Además se informó que ni Vasquez ni los asociados de Brown Rudnick se involucrarán en los temas que faltan por resolver del divorcio de West y Kim Kardashian, ya que en este proceso el rapero es representado por Bob Cohen, antiguo abogado de Melissa Gates -ex esposa de Bill Gates. Recordemos que la separación del cantante, de 45 años, y la empresaria, de 42, continúa en curso debido a que aún no establecen un acuerdo sobre la patria potestad de sus cuatro hijos (North, Saint, Chicago y Salmo) y ciertas cuestiones económicas.

Las últimas batallas de Kanye West

El uso de la frase “White Lives Matter” en sus diseños, además de sus cuestionables publicaciones en Instagram y Twitter le han válido duras críticas por parte de estrellas de la música, el cine, la televisión, la moda y la política; sin embargo, parece no estar dispuesto a quitar el dedo del renglón y sigue defendiendo sus ideas extremistas, lo cual ya comienza a cobrarle factura en los negocios, pues Adidas ya advirtió que está considerando cortar toda relación con el cantante.

Hace apenas una semana, el intérprete de Donda se fue contra Gigi Hadid y Hailey Bieber, quienes salieron en defensa de la editora y estilista Gabriella Karefa Johnson, víctima de los ataques de West. Lejos de alejarse de la polémica, el músico recordó un pleito del pasado que involucra a su ex esposa. “Y para todas las personas que son aficionadas a mis camisetas, ¿dónde estaban cuando no podía ver a mis hijos?”, escribió el diseñador, a lo que su ex cuñada, Khloé Kardashian, le pidió dejar de revivir un conflicto que nunca existió: “Eres el padre de mis sobrinos y estoy tratando de ser respetuosa, pero por favor deja de derribar a Kimberly y usar a nuestra familia cuando quieres desviar (la atención). Otra vez con la narrativa del cumpleaños. Ya es suficiente. Todos sabemos la verdad”.

