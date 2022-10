'¡Más felices sean tus días siempre!', Paulina Dávila a Juan Pablo Medina por su cumpleaños

A poco más de un año de que Juan Pablo Medina enfrentara uno de los momentos más vulnerables de su vida, el actor no podría estar más agradecido por la segunda oportunidad que la vida le ha regalado, dejándose rodear de su familia, sus amigos más cercanos y sus colegas, quienes se han encargado de mostrarle todo su apoyo y solidaridad en medio de todo lo que el intérprete ha enfrentado a lo largo de los últimos meses. Es por eso que al celebrar su cumpleaños número 45, el actor se ha dejado consentir por sus seres queridos y muy en especial por su novia, Paulina Dávila, quien a pesar muy discreta con lo que comparte en sus redes sociales respecto a su vida personal, ha gritado su amor por Juan Pablo a los cuatro vientos en esta fecha tan importante y especial para ella, dedicándole el mensaje más cariñoso al guapo cumpleañero.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, Paulina compartió una linda postal en la que se le puede al lado de Juan Pablo, luciendo los dos de lo más sonrientes, mientras disfrutan de una linda y relajada tarde tomando el sol en medio de un hermoso jardín, sentados en el pasto y tomando una copa de vino. Sobre la fotografía, la guapa actriz escribió unas lindas palabras al festejado, en las que le hizo saber sus mejores deseos para esta nueva vuelta al sol. “Felices los días contigo, feliz el día en el que naciste y ¡más felices sean tus días siempre! Te amo, Juammmm”, compartió Dávila de lo más emocionada, dejando en claro el gran amor que tiene por Juan Pablo.

Como era de esperarse, Juan Pablo no tardó en reaccionar al lindo detalle de su novia, por lo que a través de Instagram Stories retomó la publicación de Paulina, agregándole su romántica respuesta, mientras que de fondo se escuchaban Las Mañanitas al ritmo de la banda sinaloense. “Yo a ti (te amo), mi amor. ¡Michas gracias, chulis!”, escribió el intérprete sobre la linda imagen que previamente había compartido Dávila.

VER GALERÍA

Al ser un día muy especial, las redes sociales de Juan Pablo se han llenado de lindos mensajes de felicitación y buenos deseos de parte de sus amigos y fans, los cuales se encargó de replicar en sus propias redes sociales. Entre las felicitaciones destacó las del cineasta Manolo Caro, quien ha trabajado de la mano del cumpleañero. “Hoy cumple años una de mis personas favoritas, de mis amigos más cercanos. Deseo que todos tengan a un ‘Chespi’ en su vida. Feliz vida Papo”, escribió el director en sus redes sociales.

Su regreso a la actuación

Tal como se lo había confesado a su amigo Óscar Uriel durante una entrevista para la revista GQ, estaba esperando sentirse al 100% con la prótesis para poder regresar a la actuación y parece que el día ha llegado, pues hace unas semanas reveló en entrevista para Sale el Sol que ya está trabajando en su primer proyecto: “Empiezo mañana, desafortunadamente, no puedo decir qué es. Estoy feliz, porque voy a regresar a trabajar con amigos, no pude haber regresado en mejor proyecto que esté, porque hay amigos y me siento tranquilo, además la producción me ha tratado increíble, ha sido de ‘¿qué necesitas?’, ‘¿qué tanto puedes?’”, comentó sobre el proyecto que marcará su regreso a la actuación.

VER GALERÍA