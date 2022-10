El Güero Castro revela que se ha dado una nueva oportunidad en el amor

Para José Alberto 'El güero' Castro este es un momento de plenitud, en el que las cosas marchan de la mejor manera en el plano personal como en el profesional. Y es que el productor no podría estar más contento con todo lo que está sucediendo en su vida, pues por un lado tiene varios proyectos por estrenar y algunos otros en puerta, mientras que en el plano sentimental se ha permitido darse una nueva oportunidad en el amor, algo que sin duda lo tiene muy ilusionado y con el corazón muy contento, según él mismo lo ha confirmado.

Fue durante un reciente encuentro con la prensa, luego de la presentación de su nueva telenovela que lleva por nombre Cabo, que 'El Güero' Castro accedió a hablar de algunos temas de índole personal, especialmente de su vida amorosa, luego de que hace unos días surgieran algunos rumores de que se encontraba en una relación con la actriz Mimi Morales, con quien trabajó en la telenovela Por Amar sin Ley, y en la que habría surgido el primer flechazo. Al ser cuestionado por estos rumores, el productor abordó de la mejor manera los cuestionamientos de la prensa, confirmando que, en efecto, se encuentra muy feliz en ese aspecto. “Nos estamos conociendo”, expresó Castro un tanto sonrojado y con una sonrisa en el rostro.

Y aunque ‘El Güero’ Castro prefirió no ahondar en mayores detalles sobre su relación con la guapa actriz de 46 años, que además es originaria de Colombia, el productor se limitó a comentar: “El amor es el amor, cada uno de ustedes lo vive de una manera particular”, dijo ilusionado, dejando en claro que por ahora su relación con la actriz apenas comienza y que se encuentra en las primeras etapas.

Como era de esperarse, Mimi Morales acudió al evento para mostrarle su total apoyo a su novio, por lo que no pudo evitar ser abordada por la prensa y cuestionada sobre su naciente relación con el famosos productor. “Prefiero tener mi vida privada para mí, comparto mi vida profesional con mucho gusto, que es algo que disfruto mucho con mucha pasión", dijo entre risas nerviosas, mientras se deshacía en halagos hacia Castro. “Es un gran productor, creo que como actores todos sentimos mucha admiración por él", agregó. Y aunque no quiso hablar de lo que está sucediendo entre ella y José Alberto, admitió estar abierta al amor: "Me enamoraría, por supuesto, del amor que me llegue, por supuesto que sí”, expresó.

¿Qué opina Sofía Castro sobre la vida amorosa de su padre?

Hace unos meses, Sofía Castro fue cuestionada respecto a la vida romántica de José Alberto ‘El Güero’ Castro, su padre, algo de lo que la actriz habló con total apertura, dejando en claro su gran sentido del humor, respondiendo si es que ha asumido en algún momento un papel de vigilante. "No, bueno, de repente (sí)", dijo entre risas. "Todo el mundo piensa que 'seguramente las prospectas de tu papá te han de tener terror', claro que no, de verdad soy muy buena hijastra", aseguró. La joven actriz dijo que lo más importante para ella es la felicidad de su padre, por lo que le refrendó su apoyo incondicional ante sus decisiones en el plano sentimental. "Mientras mi papá sea feliz, yo soy feliz... Y la pareja que él escoja siempre la voy a respetar y mientras él esté contento, yo voy a estar contenta", comentó.