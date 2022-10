Galilea Montijo habla de la fuerte razón por la que continúa en el programa Hoy

Desde su primera emisión, el programa Hoy logró consolidarse como uno de los preferidos entre los televidentes, y de las poco más de dos décadas que el matutino lleva al aire, Galilea Montijo ha trabajado como conductora de ese espacio 15 años. Durante este tiempo, la tapatía ha dado muestra de su encanto y talento frente a las cámaras, conformando una exitosa dupla con Andrea Legarreta. A pesar de que no ha estado exenta de los rumores que dan por hecho su posible salida, ‘Gali’, -como la llaman de cariño-, está segura de que desea seguir colaborando en esta importante producción de Televisa, pues a la par de disfrutar la cercanía con el público a través de los televisores, también tiene algunas razones de peso que la motivan a continuar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con toda transparencia, Galilea habló de su trabajo en Hoy en un instante de su charla en Netas Divinas, programa del que también es conductora. Fue su compañera, Daniela Magun, quien tomó la palabra para preguntarle cuánto tiempo lleva colaborando en esa producción, que actualmente cuenta además con la participación de Raúl Araiza, Paul Stanley, Tania Rincón, Andrea Escalona y Arath de la Torre. “¡En el matutino llevo 15 años!”, confesó Montijo, quien luego respondió de manera simpática tras la pregunta del por qué ha decidido continuar colaborando como presentadora en ese espacio. “(Para) pagar la tarjeta de crédito, no es cierto…”, aseguró entre risas, para luego ahondar en su respuesta.

VER GALERÍA

De manera puntual, Galilea reveló qué es lo que la motiva a mantener su lugar de trabajo en Hoy, una emisión que a lo largo de los años ha enfrentado constantes cambios, no solo a nivel producción, sino también con el talento que durante más de dos décadas ha desfilado entre los conductores. “Me motivan muchas cosas, después de 15 años, efectivamente, es ver la cara de mi chiquillo, de lo orgulloso, cuando me voltea a ver con ese orgullo de: ‘Mamá, estás en la tele’…”, afirmó la tapatía, quien incluso en varias ocasiones ha protagonizado tiernos momentos con su hijo Mateo en pantalla, sin dejar de mencionar que fue en 2011 cuando anunció su embarazo en el matutino, lo que le mereció el cariño y la felicitación de sus compañeros.

VER GALERÍA

Por si fuera poco, ‘Gali’ sabe que gracias a su trabajo en Hoy también tiene la posibilidad de apoyar a sus seres queridos, otra de las razones por las que colaborar en el matutino ha sido para ella más que gratificante. “La estabilidad en mi familia, verlos bien, saber que van a estar bien económicamente, mi mamá. Tengo un sobrino del cual me siento muy orgullosa, que le estoy pagando su carrera de médico, entonces cada que me manda una fotografía me hace sentir como la tía gallina y eso me motiva muchísimo…”, reveló la guapa presentadora, quien se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión.

Hace frente a los rumores

En más de una ocasión, se ha rumorado sobre la posible salida de Galilea Montijo del programa Hoy. Por supuesto, esta situación ha cobrado fuerza luego de que en varias ocasiones la tapatía se haya ausentado de las emisiones, aunque ha sido ella misma quien ha aclarado todo, afirmando que nada de lo que se dice es cierto. “Se dice, se rumora que me voy del programa. No es cierto. Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana, los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”, dijo en un video publicado en sus redes sociales en noviembre de 2021.

VER GALERÍA