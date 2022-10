A punto de su estreno, The Crown acepta llevar la etiqueta de ‘ficción’

Desde que comenzó la serie The Crown hubo una situación que provocó una gran polémica, la veracidad de lo que se ve en pantalla. Si bien, algunos de los personajes que se ven en las primeras temporadas han partido ya, personas que los conocieron levantaban la voz y pedían que se estableciera que se trataba de un trabajo de ficción. Esto, simplemente ha crecido conforme las temporadas se han acercado más a los tiempos modernos y con el estreno de la quinta temporada en puerta, ha sido uno de los temas puestos sobre la mesa. Como se sabe, en esta entrega se tocará la ruptura y posterior divorcio de la Princesa Diana y el entonces Príncipe Carlos, pero no será el único tema polémico que se abordará, y ya hubo algunas situaciones que han causado problemas por no estar apegadas a la realidad. Al anticipar que muchos espectadores consideran que lo que se ve en la serie es totalmente real, se ha vuelto a solicitar que se aclare que es un trabajo de la ficción, y por primera vez, Netflix ha aceptado que la producción lleve la etiqueta que deja claro que esto es una dramatización.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La advertencia sobre la nueva temporada de The Crown

Jemima Khan, la amiga de Diana que retira su apoyo a The Crown

Es bien sabido que los comentarios de los detractores de la serie se intensificaron ante la reciente partida de la Reina Isabel, por lo que está decisión bien podría ir de la mano con las solicitudes de respeto a la memoria de la monarca. Es así como en la descripción del trailer que se ha publicado previo al estreno el próximo 9 de diciembre, en Youtube se puede leer la leyenda: “Inspirado en eventos reales, esta dramatización ficticia cuenta la historia de la Reina Isabel y los eventos políticos y personales que formaron su reinado”.

Esta es la primera ocasión desde el estreno de la serie en la que se toma esta medida, habitualmente, en los otros cuatro avances que se publicaron previo a sus respectivas temporadas, simplemente se manejaba una descripción de lo que se vería.

Ha de recordarse que el Secretario de Cultura británico hizo la solicitud de que cada uno de los episodios establezca que se trata de un trabajo de la ficción al inicio, aunque no se sabe si esta petición será aceptada, de momento se ha dado un primer paso con este mensaje en el video que cuenta ya con más de 3 millones de visualizaciones.

VER GALERÍA

Emma Corrin, la Diana de The Crown, entiende por qué piden que se aclare que la serie es ficción

La petición explícita de Judi Dench

Entre las voces que se han alzado por esta petición -como la del hermano de la Princesa Diana, el Conde Spencer-, destaca la de Judi Dench, quien hace unos días escribió una carta abierta en el diario The Times, manifestando su postura. Uniéndose al ex primer ministro que se verá representado en esta temporada, la primera actriz escribió: “Sir John Major no está solo en sus preocupaciones de que la más reciente temporada de The Crown presentará un recuento incorrecto y doloroso de la historia. De hecho, entre más se acerca el drama a nuestros tiempos, parece que está más dispuesto a borrar las líneas entre la exactitud histórica y el vulgar sensacionalismo”.

“Mientras muchos reconocerán a The Crown por el brillante pero ficticio recuento de eventos que es, me temo que un significativo número de televidentes, particularmente en el extranjero, pueden tomar esta versión de la historia como una total verdad. Dado a las dañinas sugerencias que aparentemente se incluyen en la nueva temporada -de que el Rey Carlos conspiró para que su madre abdicara, por ejemplo, o sugerir que la crianza de su madre era tan deficiente que debía ser merecedora de una sentencia de cárcel- es tanto cruelmente injusto con los individuos como dañino con la institución que representan”.

“Nadie es una mayor creyente de la libertad artística que yo, pero esto no puede no ser discutido. A pesar de que esta semana se declaró públicamente que The Crown es un ‘drama ficticio’, los creadores del programa se han resistido a las peticiones de llevar esta advertencia al inicio de cada episodio. El momento ha llegado para que Netflix reconsidere -por el bien de una familia y una nación que recientemente ha sufrido, como una señal de respeto a una soberana que sirvió a su gente tan diligentemente por 70 años y para preservar su reputación ante los ojos de sus suscriptores británicos”, finalizó la actriz firmando en primera persona.

VER GALERÍA