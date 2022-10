Claudia Martín tras la boda de su ex con Maite Perroni: 'Cada quien hace su vida, su camino' La actriz fijó su postura tras ser cuestionada por el mediático enlace

Firme ante la decisión de seguir adelante, Claudia Martín pasa la página de su romance y ruptura con Andrés Tovar. La actriz, quien actualmente disfruta de su noviazgo con Hugo Catalán, también sabe que desear el bien a los otros es una manera de pensar acorde con sus principios. Prueba de ello es la firme postura que mantiene tras la reciente boda de su ex con Maite Perroni, un tema del que prefiere desmarcarse, a pesar del interés mediático que esto ha generado alrededor suyo. Por ahora, afirma que se encuentra en otra etapa de su vida, asumiendo con entusiasmo no solo la buena racha de oportunidades profesionales, sino también el hecho de haberse dado una nueva oportunidad en el amor, sin descartar que algún día pudiera volver a casarse.

Claudia abrió su corazón en una reciente entrevista al asistir como invitada al programa televisivo El Gordo y la Flaca, en donde a la par de hablar de sus recientes logros profesionales respondió a la pregunta que le hizo Raúl de Molina, quien quiso saber si le afectó que su exesposo se casara con Perroni. “Es algo que en este momento creo que ya no debo hablar al respecto. Cada quien hace su vida, su camino y hoy por hoy yo siempre voy a desearle a los demás lo mejor y felicidad…”, dijo de manera contundente, asumiendo una actitud positiva frente a la ola de cambios que se ha dado a lo largo de estos meses. “Porque eso es lo que siempre espero que las demás personas me deseen y me envíen a mí; bonitas energías, entonces eso es lo que siempre voy a desearle a los demás…”, dijo.

Luego de su rompimiento con Tovar, el cual se confirmó en mayo de 2021, Martín decidió emprender su camino guiada por una nueva mirada. Discreta ante el fuerte interés mediático que despertó su separación, encontró refugio en el trabajo, y tiempo después su corazón fue flechado por Hugo Catalán. “Yo creo que es seguir adelante, al final, este es otro año, yo estoy viviendo otra etapa de mi vida, aprendes de lo que pasa y vas como forjándote…”, dijo en otro momento de su plática con El Gordo y la Flaca, esto al hacer un balance de cómo ha marchado todo para ella desde que su vida sentimental diera un repentino vuelco. “Creo que definitivamente estoy en un mejor lugar hoy por hoy de lo que estuve anteriormente en mi vida…”, expresó con firmeza la guapa intérprete.

Su romance con Hugo Catalán

Para Claudia Martín su pasada desilusión amorosa no fue motivo de lamentaciones. De hecho, se vio dispuesta a darlo todo por preservar su felicidad, lo que trajo consigo una etapa de estabilidad en la que además tuvo la oportunidad de volver a enamorarse. Su camino coincidió con el de Hugo Catalán y, desde entonces, ambos han construido una relación basada en el respeto y la admiración. “La verdad que encontré en él un gran compañero de vida, creo que el respetar uno al otro nuestro trabajo, nuestro espacio y nuestro tiempo ha sido que nos hayamos acoplado muy bien y pues ahorita estoy muy contenta…”, reveló la estrella de telenovelas, que de paso por Miami también aprovechará para ser la estrella invitada de un reality show de baile.

Con toda sinceridad, Claudia también ha revelado lo mucho que significa para ella poder caminar de la mano de Hugo, quien tiempo atrás forjó una amistad con ella, misma que sentó las bases de lo que hoy ambos han consolidado. “Me ha enseñado a ser más libre y a valorar lo verdaderamente importante en esta vida”, dijo sobre su novio en una pasada entrevista concedida a HOLA.com México.

