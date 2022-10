El mensaje de la exnovia de Jason Sudeikis ¿a Olivia Wilde? Después de la explosiva entrevista de la niñera de los actores, la ex de Jason parece reaccionar

Si alguien se ha visto envuelta en polémicas en los últimos meses, esa ha sido Olivia Wilde. Lo que habría comenzado como una amistosa separación con Jason Sudeikis, comenzaría a levantar sospechas cuando la actriz comenzó una relación con Harry Styles, protagonista de la cinta que ella estaba dirigiendo. Fue precisamente el estreno de Don’t Worry Darling lo que agitaría las olas y comenzarían nuevos rumores a los que ella daría respuesta, envolviéndose en una larga secuencia de declaraciones. Cuando parecía que esta polémica había quedado atrás, no se anticipaba que una ex niñera de sus hijos tomaría la palabra, narrando cómo se dio la separación entre Wilde y Sudeikis. En un movimiento que no se esperaba ante las diferencias que han mostrado públicamente, los actores decidieron formar un frente unido y dar respuesta conjunta, estableciendo que todo lo que se decía en el exposé era una calumnia. A pesar de esto, Olivia echó leña al fuego al compartir una historia de Instagram que hacía referencia a uno de los aspectos más inverosímiles de la entrevista -la famosa ensalada y su aderezo-, ante lo que se ha dado un comentario que ha sorprendido, el que aparentemente hace la exnovia de Sudeikis.

En los relatos de la niñera, que pidió mantenerse en el anonimato en su entrevista con el Dailymail, destacaba un episodio en el que, supuestamente, Sudeikis había tratado de evitar que Olivia dejara la casa que compartían con una ensalada preparada para Harry. El incidente que parece de lo más mundano, aparentemente tenía un significado especial, pues la mujer revelaba que la ruptura se habría dado por la relación que Olivia comenzó con el intérprete de Watermelon Sugar. Por supuesto, las redes sociales viralizaron inmediatamente el hecho, pidiendo que se diera a conocer la receta del aderezo que había provocado un episodio tan agitado entre la expareja. En un movimiento que avivó el fuego, Olivia compartió en una historia de Instagram la imagen del libro Heartburn de Nora Ephron, en la que se podía ver en una de las páginas la receta de una ensalada.

La ‘respuesta’ por parte de la ex de Jason

Sin que nadie lo viera venir, Keeley Hazell, que salió con Sudeikis de forma intermitente, decidió compartir su propio capítulo de este mismo libro, y aunque en un principio podría parecer algo de lo más inocente, al leer las frases que subrayó, queda claro que el mensaje tenía dedicatoria. “Vera dijo, ‘¿Por qué sientes que tienes que convertir todo en una historia?’. Así que le dije por qué, ‘Porque si yo cuento la historia, yo controlo la versión. Porque si yo cuento la historia, yo te puedo hacer reír, y prefiero que te rías de mí a que me tengas lástima. Porque si yo cuento la historia, no duele tanto. Porque si yo cuento la historia, yo puedo seguir con eso’”.

Curiosamente, la publicación de Keeley parece revelar más de la historia de Olivia de lo que se podría anticipar, pues la página en la que aparece esta frase en la que el protagonista intenta explicar por qué es tan importante controlar la narrativa, es la misma en la que se lee la ahora controvertida receta de la ensalada.

‘Sus acciones fueron claramente destinadas a amedrentarme’, Olivia Wilde sobre el público gesto de Jason Sudeikis

La breve relación de Hazell y Sudeikis

Después de su controvertida ruptura con Olivia, en febrero del 2021 se reportó por primera vez que Jason había sido visto con Keeley, y terminaron en mayo pasado después de poco más de un año de una relación intermitente. Se sabe que se conocieron en el 2014, cuando ella participó en la cinta Horrible Bosses 2, en la que también salió Jason. En el 2020, Hazell fue invitada a participar en Ted Lasso, la exitosa serie en la que trabaja Sudeikis.

El comunicado conjunto de Olivia y Jason

Tras la publicación de la entrevista de su exniñera, los actores decidieron dejar sus diferencias a un lado y compartieron con Page Six el comunicado en conjunto: “Como padres, es increíblemente preocupante el saber que una ex niñera de nuestros dos pequeños hijos elegiría hacer acusaciones tan falsas e injuriosas sobre nosotros públicamente. Su campaña de 18 meses de acoso contra nosotros, así como nuestros seres queridos, amigos cercanos y colegas ha llegado a este desafortunado punto. Continuaremos concentrándonos en criar y proteger a nuestros hijos con la sincera esperanza de que ella elija dejar a nuestra familia en paz”.

