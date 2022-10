Enamorado de Michelle Renaud, Matías Novoa confiesa: 'Por supuesto que me volvería a casar' El galán habló de cómo vive su romance con la actriz y de algunos planes que los dos tienen a futuro

Juntos, comienzan a trazar los planes de una vida futura. A cuatro meses de iniciar su romance, Michelle Renaud y Matías Novoa se encuentran ilusionados, dispuestos a llevar muy lejos el sentimiento que los mantiene unidos. Esta vez, el galán de telenovelas se sinceró para contar cómo asume el nuevo episodio en su vida, periodo en el que su éxito profesional se conjuga con la estabilidad a nivel personal. Entusiasmado, habló de cómo vislumbra los años venideros junto a la actriz protagonista del melodrama La Herencia, admitiendo que le gustaría volver a casarse y, por qué no, tener hijos con ella.

Matías se siente pleno, también por el reciente proyecto en el que participa, la telenovela de Televisa titulada Cabo, un motivo más para celebrar por las satisfacciones que a su vida han llegado. “Mi corazón está feliz y al mismo tiempo también está feliz por este proyecto, entonces las dos cosas se juntaron…”, dijo en entrevista con el programa matutino Hoy, refiriéndose también al hecho de que su romance coincidió con este nuevo comienzo. Novoa reveló que este sentimiento de felicidad a su vez se ha extendido a sus seres queridos, dejando ver que la convivencia con el pequeño Marcelo, hijo de Micehelle, va por buen camino. “Con mi hijo también, con el hijo de Michelle, estamos construyendo una relación madura…”.

Para el intérprete de series y telenovelas como Vencer el Pasado o La Reina del Sur, es importante mantener la transparencia con Michelle, algo que ocurre de manera recíproca en su relación. “Ella me viene a enseñar muchas cosas, yo a ella. Tenemos mucha comunicación y estamos trabajando en ello para que estemos, así como dijimos, hasta que seamos viejitos…”, confesó durante la charla, en la que además habló con seguridad de sus inquietudes en el plano sentimental. “Por supuesto que me volvería a casar. Si todo va bien, así será, por qué no…”, dijo sonriente, dando muestra de la emoción con la que hoy disfruta de esta etapa que le ha merecido los buenos deseos tanto de sus cercanos como de sus fans.

Desea tener más hijos

Desde que tomaron la decisión de iniciar su relación, Michelle Renaud y Matías Novoa pusieron las cartas sobre la mesa para hablar de sus prioridades. Ambos, a la par de los hijos que procrearon durante sus pasadas relaciones, desean volver a vivir la experiencia de la paternidad, por lo que en algún futuro esperan que eso sea posible. “Obviamente, lo que el universo quiera entregarnos. Eso también platicamos desde que empezamos a conocernos, que era algo que ella tenía como meta, como objetivo y yo también, entonces es algo que podemos compartir juntos…”, explicó el galán, quien a pregunta expresa de cuándo podría ser eso posible, dijo: “Estamos esperando el momento que Dios nos diga cuándo, y que nos lance una niña, dos niñas…”, contó.

Recordemos que la pareja dio la primicia de su noviazgo a través de las páginas de la revista ¡HOLA!, un instante especial para ambos, quienes además posaron románticos para nuestra publicación. En aquella sesión de fotos, Michelle también reveló cómo se conocieron y la manera en que surgió la química. “Hicimos una película, ahí nos conocimos, se flechó. Obviamente, amor a primera vista, y después hicimos una novela y me flechó, amor a primera vista también…”, confesó la actriz, que además dijo qué es lo que más admira de Matías. “Lo que más me gusta es que es como un hombre súper completo. Admiro el hombre que es, admiro muchísimo cómo sale adelante, lo sencillo, cómo no hay nada que lo ponga a temblar…”.

