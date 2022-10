Con rosas y una cena para dos, Danna Paola y su novio celebran su amor

Fue a inicio de octubre del 2020 cuando Danna Paola engalanó, en exclusiva para ¡HOLA!, una espectacular portada en la que nos abrió su corazón respecto al amor: “Estos meses aprendí que no necesitas dar amor cuando no recibes lo mismo a cambio”, nos confesó en aquella conversación en la que nos describió a su príncipe azul: “Un hombre soltero, con cerebro, buen humor y que le guste la música”, añadió. Como si en ese momento lo hubiera decretado, Cupido la escuchó y poco tiempo después llegó a su vida Alex Hoyer, su novio, con quien se encuentra disfrutando de un romance de ensueño que la tiene encantada. Aunque al principio de su relación prefirieron mantener los detalles de su relación en privado, desde hace unos meses, quisieron hacerlo público y ahora comparten su amor con sus seguidores en Instagram.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Aunque son mucho más abiertos con su relación en redes sociales, también han querido disfrutar en privado de su historia de amor; sin embargo, esta noche, Danna y Alex quisieron compartir con sus seguidores la romántica forma en la que celebraron su amor. A través de varias imágenes en Instagram, la cantante compartió algunas instantáneas inéditas de su noviazgo, como portada de este álbum dedicado a su novio, eligió una foto en la que aparece al lado del enorme ramo de rosas rojas con el que la sorprendió: “Infinito”, fue la palabra que eligió la también actriz para titular esta publicación en la que también incluyó un emoji de corazón. En este álbum, también compartió una divertida foto de la pareja durante una visita a la playa.

VER GALERÍA

Con Alex, Danna encontró a aquel príncipe azul que nos describió pues, como ella, también ama la música, de hecho, su relación los ha hecho florecer a ambos en este rubro al que Danna ha enfocado toda su energía desde hace un par de años. Conmovido por la publicación de su novia, Alex le comentó: “Qué hermoso encontrarme con un ser humano como tú. Te amo”. Además de este post, la cantante compartió en sus historias algunos detalles de la romántica cena para dos que disfrutaron en el reconocido restaurante de la Ciudad de México, Pujol, considerado uno de los mejores del mundo, en el que se dejaron consentir por el chef Enrique Olvera: “Un abrazo al alma, qué locura”, escribió Danna sobre uno de los platillos que degustaron.

En otra de sus historias, Danna compartió el postre con una velita, lo que hizo pensar que la pareja estaba celebrando una fecha importante en su relación, más cuando en otra parte de la foto la cantante escribió la palabra “Infinito” y el número 2 acompañado de la cuenta oficial de Instagram de Alex. Debido a que fue durante el verano pasado que la pareja se dejó ver por primera ocasión muy romántica en Ibiza y al volver a México, Danna aseguró que se estaban conociendo, este dos podría significar, más que el número de su aniversario, el número de años que llevan de conocerse, pues justo en octubre del 2020, fue cuando Danna nos confesó que estaba abierta al amor.

VER GALERÍA

Danna y Alex hacen pública su relación

Después de meses disfrutando en privado de su noviazgo, en abril de este año, Danna y Alex decidieron que era momento de hacerlo público y de la manera más natural se dejaron ver en público, fue entonces que Danna abrió su corazón con la prensa y explicó: “El hablar también de nuestra relación de decir: ‘ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados''', comentó durante la premier del musical Charlie y la Fábrica de Chocolates donde acudió con él. Fue en esa ocasión en la que Danna explicó por qué quisieron ser tan privados: “Mantenerlo para nosotros es una decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro mucho y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos”, finalizó.