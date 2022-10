'Crucé la línea', Jada Pinkett sobre las fricciones que tuvo con la exesposa de Will Smith en el pasado

Aunque actualmente Jada Pinkett Smith y Sheree Zampino, exesposa de Will Smith y madre de su primer hijo, tienen una relación amistosa sumamente cercana, lo cierto es que en el inicio enfrentaron algunas dificultades y fricciones que creyeron nunca llegarían a superar. Y es que a pesar de que Jada y Will iniciaron su relación tiempo después de que su matrimonio con la actriz terminó, lo cierto es que para Jada fue difícil aceptar que Sheree sería parte de su familia para siempre debido al hijo que comparte con Will, Tray, una situación que las llevó a tener algunas fricciones que por fortuna han quedado en el pasado y que solo lograron superar a través del tiempo y de la madurez que la experiencia les fue dando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Así lo revelaron ambas mujeres durante el reciente episodio de Red Table Takl, de Facebook Watch, el cual conduce Jada y en el que tuvo como invitada a Zampino. “Hemos desarrollado una hermandad muy agradable, pero no ha sido fácil en el camino”, reconoció Pinkett. “A veces tuvimos que fingir para lograrlo”, agregó. Y es que para ella fue realmente confuso el tratar de entender cómo funcionaría su relación con Will y cómo sería configurar una familia mixta sin tener un referente claro. “Tratar de tener una familia mezclada y no tener realmente un modelo de eso fu difícil. Realmente tuvimos que resolverlo en el camino", señaló.

De hecho, Jada reconoció que tuvo que abrir su mente para entender que Sheree siempre iba a estar presente en la vida de Will debido a la paternidad que comparten, a pesar de estar divorciados. “Para mí, se trataba realmente de madurez. Simplemente no entender la dinámica marital, como 'Está bien, se envían los papeles del divorcio, y la gente lo supera, y esto está hecho'”, comentó. “Así que ese fue mi mayor error, en el sentido en el que no entendía que esta mujer era parte de mi familia. Era como que yo asumía que (el hijo de Sheree y Will estaría con nosotros), sino que Sheree también viniera como parte del paquete”, señaló.

VER GALERÍA

En otra parte de la charla, Jada y Sheree recordaron un incidente que vivieron entre ambas y que puso las cosas un tanto incómodas entre ellas. "Me imagino que definitivamente necesitó un poco de perdón de su parte porque puedo recordar algunas veces en las que realmente crucé la línea", admitió Jada al recordar la vez en la que Tray, el hijo de Smith y Zampino tuvo un mal comportamiento durante un encuentro con amigos y del que Jada fue testigo. "Literalmente entré a la casa solo para dejarlo (a Tray), y tan pronto como entré, Jada dijo: 'Escucha, tenemos que hablar sobre su comportamiento', y yo dije: 'Ve a buscar a su papá, por favor'", detalló Sheree entre risas-

Zampino reconoce el buen trabajo que ha hecho Jada con Tray

En la charla, Sheree no solo reconoció tener un gran cariño por Jada, el cual ha ido creciendo a través de los años, también reconoció el buen papel que ha desempeñado Jada en la vida de su hijo, pues lo ha acogido como si fuera propio. "Mi único requisito era que trataras bien a mi hijo. Hiciste eso y tu corazón siempre fue recto hacia él, queriendo lo mejor para él”, expresó la actriz.

VER GALERÍA