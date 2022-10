Erik Hayser y Fernanda Castillo comparten las fotos más familiares de su viaje a Tenerife

Aunque Fernanda Castillo no ha dejado de trabajar desde que se convirtió en mamá, a finales de 2020, lo cierto es que tras el nacimiento de su pequeño Liam se ha volcado por completo en esta nueva faceta de su vida, la cual sin duda ha disfrutado al máximo de la mano de su amado Erik Hayser, quien también se encuentra encantado con su nueva paternidad. Algo que quedó demostrado recientemente en sus redes sociales, en donde han compartido algunos detalles de su viaje a Tenerife, España, una aventura que han compartido con su pequeño Liam, quien se ha convertido en el protagonista de sus posados más especiales, pues además ha sorprendido por lo grande y tierno que luce.

A pesar de la discreción con la que Erik suele manejar su faceta más personal, el actor ha compartido una serie de fotografías en su perfil de Instagram en las que se ha dejado ver en compañía de su primogénito y de su amada Fernanda, mientras recorren los alrededores del volcán Teide, y posando en algunos de los paisajes semiáridos que regala este lugar. Y aunque todas las postales que compartió el actor sobre su visita a este lugar son impresionante, las que más han llamado la atención de sus fans han sido en las que aparece Liam, especialmente una en la que se puede ver a Erik y a su bebé caminando de la mano en medio de algunas formaciones rocosas y de un espectacular paisaje natural. “La vida y sus hermosos regalos”, fue el título que el intérprete describió esta linda experiencia familiar.

En otras fotografías también hemos visto a los actores posando en familia, disfrutando de este lugar y por supuesto, de la compañía de su pequeño hijo, quien en diciembre próximo cumplirá sus primeros dos años de vida, algo que sin duda tiene muy emocionados a sus orgullosos papás, quienes se han mostrado más abiertos con su público a la hora de compartir detalles de su vida familiar, luego del nacimiento de Liam, compartiendo así parte de la alegría que embarga en estos momentos su corazón.

¿Erik y Fernanda quieren agrandar la familia?

Desde que debutó en la maternidad, una de los cuestionamientos más recurrentes para Fernanda ha sido el de si planea tener otro bebé. La actriz ha respondido con un buen sentido del humor, dejando ver que aunque ella y Erik no descartan de tajo esta posibilidad, por ahora no tienen prisa en escribirle a la cigüeña. "¡No! Pérame, pérame (sic), apenas estoy regresando a dormir y pudiendo venir a estas cosas", dijo recientemente en un encuentro con la prensa al asistir a la premier de su película Enfermo amor.

En ese mismo sentido, la actriz se encargó de explicar que por ahora están muy felices con la llegada de Liam, viviendo al máximo de esta tierna etapa. "Creo que es la primera vez que salgo", bromeó. "La verdad es que estoy disfrutando del momento de tener a mi bebé y de poderlo disfrutar, antes de que ya corra y no quiera saber nada de su mamá", agregó. Ante la insistencia, la intérprete señaló que hasta ahora ella y su pareja no tienen una resolución definitiva sobre darle un hermanito a Liam. "No sabemos, la verdad, si va a haber hermanito, no sabemos", dijo. Y de lo más simpática pidió: "No me apuren, no me apuren. Cada quien tiene que hacer su a su tiempo", opinó.