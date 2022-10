Aislinn Derbez afirma que volvería a embarazarse: 'Es un sacrificio que vale demasiado la pena'

Los asuntos relacionados con lo sentimental, tanto las rupturas como el enamoramiento, son para Aislinn Derbez situaciones a las que hoy puede hacer frente, como ocurrió cuando ella y Mauricio Ochmann tomaron la decisión de separarse. Sin embargo, para la actriz existe un tema que representa uno de sus mayores retos en la vida; la maternidad. Según reconoce, no ha sido fácil emprender esta tarea, aunque está orgullosa y feliz de la oportunidad que tuvo de convertirse en mamá de la pequeña Kailani, que en febrero pasado cumplió 4 años. Ante lo complejo que resulta esta tarea, ¿estaría dispuesta a tener otro bebé? La intérprete respondió a esta pregunta, enteramente reflexiva sobre lo que implica concebir a un nuevo ser.

Aislinn concedió una entrevista al programa televisivo Venga la Alegría, espacio en el que reveló si en algún momento volvería a embarazarse. “Sí (volvería a embarazarme), yo creo que es un sacrificio que vale demasiado la pena… es el precio que tienes que pagar precisamente por algo tan valioso…”, explicó la también protagonista de series como La Casa de las Flores. Aunque no dio mayores detalles, anteriormente sí ha dejado saber lo agradecida que se siente por haber incursionado en esta faceta, a pesar de lo duro que ha sido tomar consciencia sobre esos patrones de conducta y comportamientos que devienen de la crianza que sus padres tuvieron con ella. Por tal motivo, ha puesto todo de su parte para brindar nuevos ejemplos a su hija, convencida de que gracias a su constancia la pequeñita podrá crecer sintiéndose segura de sí misma.

“La maternidad no ha sido algo natural, fácil, sencillo como de repente siento que se me da la relación de pareja o se me dan otras cosas. Como que siento que la relación de la maternidad, si me descuido tantito, hago justo lo que mi mamá hacía o hago justo lo que no quiero, me cuesta más trabajo… Entonces me di cuenta que en esas áreas donde nos victimizamos…”, explicó en días pasados durante una transmisión de su podcast, La Magia del Caos, espacio en el que además ahondó en las circunstancias que marcaron su divorcio de Mauricio.

¿Se encuentra soltera?

Mucho de lo que ocurre en el corazón de Aislinn Derbez es de total interés para sus fans. Eso sí, la intérprete suele ser muy reservada cuando públicamente la cuestionan al respecto, sin que eso impida que de vez en cuando surjan algunos rumores ligados a su persona. Por esa misma razón, quiso poner punto final a una incertidumbre, pues hay quienes están ávidos por saber si actualmente tiene novio. “Estoy soltera… no sé, de repente tengo muy buenos amigos. Fíjate que nunca había estado soltera desde que era adolescente, siempre estuve con un novio, con una pareja. Pues desde enero (he estado soltera) que terminé con mi exnovio…”, confesó.

En otro momento de su plática con el matutino, Aislinn reconoció la importancia de que las mujeres que recién han tenido bebés puedan establecer lazos de comunicación, siempre con la finalidad de que ellas mismas compartan sus inquietudes. De hecho, puso de ejemplo una aplicación móvil, la cual afirma ofrece herramientas a quienes desean compartir sus experiencias en el proceso de la maternidad. “Es como una dating app como las que luego usas para salir con otras personas, pero esto es para encontrar a otras mamás, a otras amigas…”, compartió la hija de Eugenio Derbez, quien estos meses ha permanecido muy enfocada en sus múltiples proyectos de trabajo.

