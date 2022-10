'No voy a permitirlo más', Andrea Legarreta tras ganar su demanda por difamación

Sin duda alguna, Andrea Legarreta ha logrado construir una carrera gracias al profesionalismo y entrega que le pone a cada uno de los proyectos en los que trabaja, lo que le ha permitido escribir una destacada y larga trayectoria dentro de la televisión, además de ganarse el corazón de su público. Sin embargo, la presentadora del programa Hoy no ha logrado escapar de los rumores y de señalamientos infundados, algo a lo que se ha acostumbrado a lo largo de todos estos años en los que la experiencia le ha enseñado a dejar pasar por alto algunas situaciones que en ocasiones rayan en lo absurdo y a poner un alto cuando es necesario. Tal y como sucedió hace unos meses, cuando dio a conocer que ganó una demanda que interpuso ante un medio de comunicación, en el que se hicieron algunos señalamientos falsos en su sobre su vida personal, los cuales consideró fueron más allá de los límites y de lo que ella podría tolerar. Es por eso que Andrea está dispuesta a no bajar la guardia ante este tipo de situaciones y llegar a las últimas consecuencias, sobre todo cuando de por medio se encuentra la estabilidad de su vida personal y familiar, algo de lo que habló recientemente en una entrevista, en la que incluso dejó entrever que ha iniciado otro proceso legal, aunque sin entrar en muchos detalles al respecto.

Así lo reveló Andrea durante un reciente encuentro con la prensa, en el que con cautela habló del proceso legal que ha iniciado recientemente, sin especificar en contra de quién o quiénes, ni las razones que la llevaron a tomar esta decisión, aunque dejando en claro que a partir de ahora, no volverá a quedarse callada ante los señalamientos falsos hacia su persona o seres queridos. “Todavía no es tiempo, pero, pase lo que pase y sea a quien sea, no voy a permitirlo más, y ¿sabes qué?, no lo hago como de venganza, lo hago por justicia, lo hago porque al final uno tiene que ver como ser humano que tiene derechos, como mujer tienes derechos”, expresó la también empresaria, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano.

En ese mismo sentido, Andrea explicó que más allá del daño que de forma personal le pueden llegar a hacer al publicar sobre su vida que no es exactamente verdadera, está dispuesta a llegar a las últimas consecuencias y sentar precedentes para que este tipo de prácticas lleguen a su fin, y cada vez sean menos las personas afectadas por medios de comunicación que buscan vender a partir de una mentira o un rumor. “Hay personas que tienen que entender que no por ser sensacionalistas o porque compren una revista más, o porque tengan más rating, tienen que ver que no pueden destrozar vidas”, declaró. “No pueden afectar de esa manera, (porque) te afectan emocionalmente, familiarmente, laboralmente y afectan tu imagen, aunque tú sepas quién eres. Es un acto de cobardía”, añadió.

Explica las razones que la han motivado a denunciar

Para Andrea Legarreta es muy importante el utilizar la plataforma que como figura pública ostenta, por lo que más allá de buscar un beneficio propio, está dispuesta a alzar la voz por todos aquellos que en ocasiones no son escuchados. “Lo hago no solo por mí, sino por la cantidad de gente que quizás no sabe que sí podemos hacerlo y que (sepa que) sí hay una ley que tiene que ver con el daño a la moral, que tiene que ver con que pisen tus derechos como mujer, como ser humano”, expresó.

Y agregó: “Si yo me volteó y soy violenta contigo y te humillo o te gritoneo cosas horribles en el micrófono, también estás en tu derecho a decir ‘Me humilló públicamente’. Entonces creo que tengo que ser ejemplo para mis hijas, para otras mujeres, también por mi paz. Que la gente entienda que ya estuvo bien de tanta violencia, y de tanta maldad, y de tanta intención, y de mentiras ¿no?”, finalizó.

