‘Me da mucha ilusión', Ludwika Paleta comparte la nueva aventura que emprenderá junto a su hijo Nicolás

La complicidad es tan grande entre Ludwika Paleta y su hijo Nicolás, -Niico, su nombre artístico-, que incluso han llevado su relación a otros niveles. Con total orgullo, la actriz compartió la noticia del nuevo sueño que emprenderá junto a su primogénito, quien hará su debut oficial en el cine próximamente. Por si fuera poco, la guapa intérprete reveló que este instante cobra un significado muy especial en su vida, pues el joven actuará por primera vez a su lado. Conmovida, habló de cómo su hijo logró este anhelado papel, tras dar muestra de su talento como actor meses atrás, cuando tomó la decisión de formar parte del elenco de la telenovela Los Ricos También Lloran. Además, se sinceró sobre lo feliz que se siente de ver a su hijo conquistando cada uno de sus sueños, gracias al ímpetu que siempre demostró tener desde pequeño.

Amable, Ludwika se tomó unos minutos para conversar con la prensa durante su paso por la alfombra roja de los Premios Metro 2022, espacio en el que hizo énfasis de los logros alcanzados por Nicolás hasta el momento. Fue en ese instante cuando destapó la noticia del próximo debut del joven en la pantalla grande. “Está creciendo, está grande, es un hombre… se ha convertido en un hombre que le gusta realmente lo que hace, está cantando, está actuando, vamos a hacer una película juntos. El lunes empezamos un nuevo rodaje y Nicolás va a estar en él…”, compartió visiblemente emocionada, declaraciones retomadas por el periodista Edén Dorantes, para su canal de YouTube.

Ante la enorme curiosidad que despertó entre los reporteros ese anuncio, Ludwika dio detalles de cómo fue que la oportunidad se abrió para su hijo, quien pudo reunirse con la directora del filme. “Es una película en la que tenemos cuatro años trabajando, yo, en lo personal, con Sofía Gómez Córdova, la directora. Es una película en donde aparecía un adolescente, en ese momento nunca pensamos en Nicolás, mi hijo, pero hace unos meses que ya nos dieron el estímulo fiscal y que ya logramos levantar la película y tenemos fecha para el rodaje yo le dije a Sofía: ‘Oye, ¿y Nicolás? Está actuando, le gusta, es bueno, ¿por qué no le haces un casting, por qué no lo ves, por qué no platicas con él? Y se ganó ese personaje de mi hijo, y es la película que vamos a hacer que se llama Después…”, dijo.

La emoción de trabajar con su hijo

Con el corazón en la mano, Ludwika Paleta hizo evidente el cúmulo de emociones que la invade al ser testigo de este momento. Y no solo por el hecho de que Nicolás actúe por primera vez en la pantalla grande, también porque se trata del primer proyecto en el que comparte créditos con él. “Es su primera película. Sí, tenemos escenas juntos. ¿Cómo le vamos a hacer? Todavía no sé. Me da mucha emoción, me da mucha ilusión pues es que es mi hijo. Verlo ahí, verlo actuar, verlo hacerse responsable, verlo tan comprometido y verlo encontrar su camino me llena de ilusión…”, declaró en otro momento de la charla.

Detrás del talento de Nicolás está el ferviente amor que el guapo joven tiene por la música y el cine, una pasión que hizo evidente desde pequeño, según contó Ludwika. “Desde chiquito siempre le gustó el cine. Nicolás era un niño que coleccionaba todas las revistas de cine que salían. Él sabía quién producía qué película, quién había dirigido, las veía todas en el cine, las infantiles, las que podía… Siempre fue un apasionado del cine, después empezó a hacer música, después de terminada la prepara se metió a la escuela de cine en Canadá…”, agregó la actriz, quien además destacó el gran enfoque Niico tiene en sus emprendimientos.

