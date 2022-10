Claudia Martín habla sobre el mensaje que compartió el día de la boda de su ex

En medio de un momento muy importantes de su vida, en el que el éxito profesional ha llegado a manos llenas y el amor le sonríe, Claudia Martín ha revivido uno de los capítulos más sensibles de su vida recientemente, luego de que un mensaje publicado por la actriz en su perfil de Instagram, el mismo día que se llevó a cabo la boda de su exesposo, el productor Andrés Tovar, con Maite Perroni, fuera tomado por algunos de sus fans como una reacción a este evento. Sin embargo, nada más lejano a la realidad, pues ha sido la misma Claudia quien ha aclarado esta situación en una entrevista reciente, en la que al ser cuestionada por las palabras que compartió en aquella ocasión, se encargó de dejar en claro que su publicación no iba dirigida a nadie o alguna situación en específico, y que se trataba de una publicación más de las que suele hacer en su día a día.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo compartió Claudia durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en la que con total sinceridad se refirió a esta situación, restándole importancia a todo el revuelo que causó su publicación, en la cual se podía leer la siguiente frase: “No te preocupes demasiado, todo caerá en su lugar”, dejando en claro que se todo se trató de una publicación más. “Yo creo que la gente siempre va a ver lo que quiere ver. Yo siempre subo de todo: música, frases, paisajes. Si en ese momento la gente lo vio, pues dije: 'ya'. Ya vi las noticias y dije: 'Bueno, ya, está bien', ¿no?”, compartió entre risas.

Claudia ahondó más en el tema asegurando que no está al pendiente de lo que dice la gente sobre ella, sobre todo cuando se trata de especulaciones, por lo que ella ha seguido con su vida, segura de quién es y de sus acciones. “O sea, creo que al final mientras yo sepa quién soy y lo que hago con mi vida, y estar tranquila con lo que pienso, siento, hago y digo, creo que eso es lo importante”, puntualizó la intérprete, dándole carpetazo a un asunto en el que se vio involucrada sin querer.

VER GALERÍA

¿Está lista para llegar al altar?

Habiendo dejado atrás la polémica que la envolvió debido a su mediático divorcio, e instalada en una etapa de mucha plenitud, tanto a nivel personal como profesional, Claudia Martín volvió a abrirle las puertas al amor, dejando entrar a su corazón a Hugo Catalán, con quien ha construido una linda relación que se ha consolidado a través de los últimos meses y con la que se encuentra muy ilusionada. Es por eso que no pudo escapar a los cuestionamientos respecto a la posibilidad de llegar al altar de la mano del guapo actor. “Con Hugo he encontrado un gran compañero de vida", expresó la intérprete en la misma entrevista. “Estamos muy contentos así", agregó, dejando en claro que por ahora no está dentro de sus planes una boda.

Eso sí, la intérprete admitió estar atravesando por una buena etapa de su vida, en la que se siente plena en todos los sentidos. “Creo que la vida siempre va avanzando y siempre va a ser para mejor, yo lo he visto así, o sea, como un proceso que tenía que vivir personalmente, como mujer, como ser humano”, aseguró.

VER GALERÍA