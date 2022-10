Matthew Perry revela por primera vez que estuvo en coma por sus adicciones

El éxito que tuvo Friends fue tal que sigue acompañando a sus protagonistas hasta estos días tanto en el plano personal, como en el profesional. Una reunión se veía lejana, se logró el año pasado para beneplácito de sus admiradores, cuando los seis actores que dieron vida a los entrañables amigos se reunieron para revivir las anécdotas de aquella época. El tiempo ha pasado desde que aquellos departamentos en Nueva York albergaban las historias más mundanas, y las penas no han faltado con la partida de algunos miembros del elenco extendido en la serie, lo que nadie sabía es que uno de los seis protagonistas estuvo al borde de la muerte. Matthew Perry había advertido desde hace un tiempo que en sus memorias lo contaría todo, y no mentía. Abriéndose de capa ha narrado el duro momento en el que sus adicciones estuvieron a punto de arrancarle la vida. 14 cirugías y una colostomía que tuvo durante 9 meses, fueron necesarias para salvarlo de aquella crisis que hizo que reflexionara todo.

Friends, Lovers and the Big Terrible Thing es el libro que Perry publicará el próximo 1 de noviembre, y en él muestra su lado más personal, fuera de los reflectores. A sus 53 años, el actor que dio vida a Chandler, considera que era momento de compartir con el mundo lo que había vivido. “Quería compartirlo cuando estuviera seguro de no ir al lado oscuro de todo otra vez. Tenía que esperar hasta que estuviera sobrio de forma muy segura, y lejos de la enfermedad activa del alcoholismo y la adicción, para escribirlo. Y lo principal, tenía que estar seguro de que iba a ayudar a las personas”, ha dicho a People.

Cinco años después de aquel terrible episodio, el actor ha hablado por primera vez del terrible momento en el que a los 49 años estuvo a punto de perder la vida. El actor fue internado después de que su colon reventara por el uso de opioides, llevándolo a pasar dos semanas en coma y cinco meses en el hospital, teniendo una colostomía por nueve meses. “Los doctores le dijeron a mi familia que tenía 2% de probabilidades de sobrevivir”, ha dicho el actor a la publicación estadounidense.

Cómo vivió sus adicciones

Sorprendentemente, fue en la cúspide de su éxito con Friends cuando el actor lidió con el alcoholismo, Matthew cuenta que a los 24 años, cuando obtuvo el papel de Chandler Bing, el problema apenas comenzaba, pero una década después, a los 34, estaba completamente inmerso en las adicciones. A pesar de esto, hubo períodos de sobriedad mientras trabajaba en la serie, pero confiesa: “No sabía cómo parar…No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que empeoran y empeoran conforme vas creciendo”. A pesar de esto, el actor ha estado en rehabilitación 15 veces, y en este momento se encuentra pasando por un período de sobriedad.

Por supuesto, el episodio en el hospital y las cicatrices en su estómago que quedaron de sus cirugías son un poderoso recordatorio para no recaer. “Son muchos recordatorios para mantenerme sobrio. Todo lo que tengo que hacer es mirar hacia abajo”, dice sobre esta nueva etapa, “Mi terapeuta me dijo, ‘La próxima vez que pienses en tomar Oxycontin, solo piensa en tener una colostomía por el resto de tu vida’”.

El actor recuerda que de las cinco personas que fueron puestas en una máquina de soporte vital cuando fue ingresado al hospital, solo una sobrevivió, él: “La gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué fui yo? Tiene que haber alguna razón”. Ahora, con este libro, pretende ayudar a quien pueda con su experiencia.

Jennifer Aniston muestra lo que no se vio del reencuentro de Friends

Qué es una colostomía

La colostomía a la que el actor se refiere a lo largo de su libro y esta entrevista, es un procedimiento médico que se realiza a través de una cirugía para conectar el intestino, en este caso por un problema en el colon (cuando la causa está en el intestino delgado se llama ileostomía), a una bolsa que se coloca en un orificio que se realiza en la pared abdominal, con el fin de poder eliminar los desechos por esta vía, cuando uno de los órganos internos está dañado. Dependiendo del tipo de daño que se tenga, esta puede ser una medida permanente o momentánea, reconectando el intestino una vez que se encuentre en condiciones óptimas para hacerlo. Se trata de una medida que requiere muchos cuidados y que, en muchas ocasiones, debe ir acompañada de un profesional de salud mental, por el impacto que puede tener en la vida del paciente.