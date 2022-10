Talina Fernández habla con su nieta María del momento más difícil de su vida: ‘Te bloqueaste cuando murió tu mamá’

Esta semana María Levy y su abuela, Talina Fernández se encuentran de estreno debido al lanzamiento de su podcast Platicando con mi abuela, un proyecto en el que el hilo conductor es la sinceridad. Como parte de la promoción de este, su primer trabajo juntas, abuela y nieta platicaron con sus seguidores de Instagram a través de un Live donde contestaron preguntas realizadas por su audiencia. Como parte de la dinámica, La dama del buen decir y su nieta se abrieron de capa e hicieron varias confesiones, desde preguntas tan divertidas como lo que le hubiera gustado hacer a Talina en su época y que estaba mal visto, hasta de lo que más se arrepiente María quien, para sorpresa de todos, reveló que más que arrepentirse de una acción, lamenta no haber sido tan abierta con sus sentimientos en la infancia, como lo es ahora.

Divertidas, cómplices y dispuestas a que sus seguidores conozcan más sobre sus personalidades, María reconoció que más que arrepentirse de algún amor del pasado, piensa que no haberse expresado con libertad en los momentos más dolorosos la afectó profundamente: “Yo creo que me arrepentiría de algo con lo que cargo hoy. En terapia hablaba de que hoy en día cargo con muchas cosas por no haberme permitido sentir, cuando era momento de sentir”, comentó mientras su abuela la miraba fijamente. Debido a que Talina Fernández adoptó legalmente a María tras la muerte de Mariana Levy, hace 17 años, La Dama del buen decir conoce muy bien a su nieta, por esta razón añadió: “Te bloqueaste cuando murió tu mamá y no lloraste, no lloraste y no lloraste”. De acuerdo con la presentadora, ese silencio de la infancia se manifestó en rebeldía durante la pubertad: “Hiciste cosas atrevidísimas. Yo viví tu adolescencia, ¡Qué cosa tan terrorífica!”, dijo en tono de broma Fernández.

Echando un vistazo al pasado, María reconoció que ahora sabe que cada experiencia le ayudó a convertirse en la mujer que es hoy: “Todo llega en su momento preciso, perfecto, encaminado a nuestro bien mayor, hacía nuestro crecimiento y hay que aceptarlo como es”, añadió la fotógrafa. Por su parte, Talina aprovechó esta conversación para destacar la madurez que ha demostrado María a pesar de las adversidades: “Tú despertaste mucho antes al valor que tiene quererte y respetarte a ti misma y luego a los demás. María se ha ido erigiendo y se ha ido dejando salir quien de verdad es y lo ha hecho con todo el respeto posible”, comentó Fernández. Conmovida por las palabras de su abuela, la influencer agregó: “Me hace feliz aprender, expresarme, viajar, me hace muy feliz honrar mis sentimientos y honrar mi proceso”.

Un tesoro familiar

Esta nueva aventura juntas tiene muy emocionadas a Talina y a su nieta quienes están seguras que, este trabajo, en el que hablarán de todos los temas las está haciendo descubrir detalles de sus personalidades con las que no habían tenido oportunidad de conectar: “Ha sido fantástico amor, porque de todo lo que te conozco desde que naciste, estoy conociendo a través de este proyecto unas partes de ti que no conocía”. Por su parte, María dijo: “Yo rescato que nos pudimos ver desde un lugar donde no éramos abuela y nieta, sino como dos individuos y nos respetábamos y compartíamos nuestros puntos de vista. Es un testimonio para el resto de la historia de la familia, me encanta”, comentó. Por último, Talina resaltó la importancia de todos sus seres queridos en su vida: “Haber tenido a tu madre 39 años, haber tenido a mis hijos y haberte tenido a ti, haber tenido a los papás que tuve y a la abuela que tuve”.