Grettell Valdez de su relación con Patricio Borghetti y Odalys Ramírez: ‘Somos una familia extendida’

Nada impide a Grettell Valdez establecer relaciones sanas con todos los que le rodean. Así lo afirma la actriz, quien incluso mantiene un fuerte lazo de cordialidad con su expareja, Patricio Borghetti, papá de su hijo Santino. Tal es el cariño que la intérprete siente por el argentino, que incluso ha extendió ese sentimiento a la familia de este; a su prometida, Odalys Ramírez, y a los hijos que tiene con ella, Gia y el pequeño Rocco. Para muestra, las constantes reuniones que suelen tener por motivos especiales, instantes que han quedado para el recuerdo en las fotografías que además suelen presumir con orgullo en sus respectivas redes sociales, como ocurrió a penas en julio pasado.

Siempre dispuesta a preservar la cercanía con sus fans, Grettell llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, espacio en el que uno de sus seguidores no dudó en cuestionarla sobre cómo logra llevarse bien con su ex y su esposa. “Pues simplemente respetándonos y pues qué te digo, es el papá de mi hijo y siempre voy a tener una relación con él, y qué mejor que tener buena comunicación…”, dijo sonriente en el breve clip. De esta manera, la actriz pone de frente la madurez con la que ambos asumen su circunstancia, teniendo como prioridad brindar a su primogénito un ambiente de armonía y estabilidad, felices de la paternidad que comparten más allá de los motivos por los que en el pasado se dio su ruptura.

Al ahondar en sus palabras, Grettell se refirió a la cordialidad que también existe con los otros integrantes de la familia de Patricio, a quienes contempla como parte de su vida. “Es lo que siempre hemos mantenido, de tener siempre un buen diálogo y ahora somos una familia extendida y me gusta…”, aseguró la protagonista de telenovelas como Buscando a Frida o Los Pecados de Bárbara, que a lo largo de los años ha sido muy abierta al hablar de este aspecto de su vida personal, feliz de las buenas relaciones que ha logrado consolidar a su alrededor. “Me encanta generar amor y me encanta que me den amor, así que ya saben que yo soy todo con amor…”, dijo sonriente.

Recordemos que hace apenas dos meses, Grettell organizó una fiesta de cumpleaños para Santino, un instante tan emotivo que además sirvió para reunir a la familia. En esa ocasión, la actriz dio vistazos en sus redes sociales de lo que ocurrió en el íntimo festejo familiar, al que no pudieron faltar Patricio, Odalys y, por supuesto, los hermanitos menores del festejado; Gia y Rocco. “¡Feliz cumple hijito! Te amo con todo lo que tengo y lo que no @santinoborghetti. ¡A festejar! Gracias por recibirnos @grettellv…”, escribió el conductor de Venga la Alegría. Odalys también se mostró sensible e hizo mención, a través de un mensaje, del tiempo en que lleva de conocer a Santino. “¡Feliz cumpleaños Santo! Ha sido un privilegio poder acompañarte en tu camino. Hace 11 años robaste mi corazón cuando me dijiste ‘Bombón’. Y ahora ya eres el hermano mayor de mis hijos. Que la vida te llene siempre de amor, luz, sonrisas, generosidad, y bendiciones. ¡Te amo! Y te deseo hoy y siempre lo más bonito del mundo”.

Lo que ha dicho Patricio de Grettell

El cariño que Patricio Borghetti siente por Grettell Valdez es tal, que a pesar de las diferencias por las que se separaron él siempre se ha mostrado abierto a brindarle su apoyo, como cuando la actriz fue operada del dedo meses atrás. Entre otras cosas, también ha revelado la esencia de la buena convivencia que mantienen. “Nosotros no intentamos dar un buen ejemplo, solamente hacemos lo que creemos es mejor para los hijos. Muchas parejas que se separan, se olvidan que lo más importante son los hijos y se enfocan en su propio dolor, en su propio ego y demás y eso genera problemas. Cuando tienes claro que los hijos son lo más importante, se puede hacer mejor. Lleva tiempo, trabajo y compromiso”, dijo en abril de 2021.

