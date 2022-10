América Guinart sobre el fin del pacto que tenía con El Potrillo respecto a sus parejas: 'Era un buen momento para convivir todos'

Han pasado ya 24 años desde que América Guinart y Alejandro Fernández decidieron separarse y poner punto final a su historia como pareja, pero continuaron cercanos por Camila, América y Álex, los tres hijos que procrearon durante su matrimonio. Ahora que los chicos están grandes, incluso dos de ellos ya llegaron al altar y hasta los hicieron abuelos de Cayetana y Mía, la expareja se encuentra disfrutando de otra etapa en su relación, una en la que sus hijos siguen siendo su prioridad y la unión entre todos es lo más importante, razón por la que el acuerdo que tenían de no mostrarse públicamente con sus respectivas parejas ha terminado. Así lo dejó ver este fin de semana la tapatía quien, después de aplaudir la función de su primogénito en la Feria del Pueblo de Pachuca, lo acompañó al palenque que ofreció El Potrillo en aquella ciudad donde América coreó los éxitos del papá de sus hijos.

Durante una entrevista con Ventaneando, rumbo al palenque de Alejandro, América habló del gran equipo que ha hecho con Alejandro para la crianza de sus hijos: “Ellos saben que nuestros hijos son prioridad y van a ser prioridad siempre, independientemente de la relación o situación de nosotros, ya saben que ellos son nuestra vida y tendrán nuestro apoyo incondicional”, comentó Guinart luego de la presentación de primogénito. Fue el propio Álex quien resaltó el gran apoyo que ha recibido de su mamá desde el inicio de su carrera: “Mi mamá me acompaña a todos lados, mi esposa también, mi hija, cada que pueda la voy a estar trayendo también y eso para mí es puro apapacho”, reconoció. Tras su turno en el escenario, el cantante aprovechó su estancia en la ciudad para sorprender al Potrillo: “Yo disfruté mi show y ahora a acompañar a mi papá”, dijo.

Ya en el palenque, Alejandro Fernández también habló de la presencia de su exesposa en su show, una situación que a él no le sorprendió: “Sí, toda la familia está unida, muchísimas gracias”, comentó el cantante al programa comandado por Pati Chapoy. Tras el excelente fin de semana que los Fernández vivieron en Pachuca, América volvió a tener otro encuentro con la prensa, esta vez con el programa de Primera Mano que la abordó en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde reconoció que, cuando sus hijos eran más pequeños, sí existía un acuerdo entre ella y Alejandro de no aparecer públicamente con otras parejas: “Sí, pero en realidad yo creo que era tiempo también, ese acuerdo lo mantuvimos mientras mis hijos eran chicos y ahora, tanto Alejandro como yo tenemos unas parejas ya de mucho tiempo con nosotros”, explicó.

Alejandro y su novia en las reuniones familiares

América reconoció que ya era tiempo de que ella y Alejandro pudieran disfrutar de sus relaciones abiertamente: “Mis hijos ya están grandes, entonces yo creo que ya era un buen momento para convivir todos juntos sin ningún problema”, dijo. La tapatía también reveló cómo fue la primera ocasión en que el papá de sus hijos llevó a una reunión familia a Karla Laveaga, su novia desde hace 12 años: “No (hubo enojo), hubo como sorpresa en toda la familia, en mis hijos, mis papás, mis hermanos, cómo que: ‘¿qué pasó?’, porque fue inesperado, porque todo mundo sabía de nuestro acuerdo, pero no, fue más bien fue ese el sentimiento. La primera vez no me enojé para nada, porque de hecho yo conozco a su novia desde hace tiempo y demás, pero no me enojé para nada”, aseguró.

Aunque reconoció que no hubo incomodidad, tras un par de ocasiones en las que Alejandro acudió con su novia, ella decidió invitar a Álvaro Fabier, el empresario que es su pareja desde hace casi una década: “Después de dos veces que yo no llevé a mi pareja, ya le pedí que viniera conmigo, es difícil porque mi pareja es muy respetuosa también entonces él decía: ‘Son rollos como de ustedes y su familia’, pero ya se pudo y se dio bien y yo creo que al final de cuentas es lo mejor”, reconoció. Sobre la llegada de sus nietas, América reveló: “Esas niñas que Dios nos regaló de nietas te juro que son mágicas, nos tienen encantados de la vida, se nos cae la baba y te llenan de una energía de puro amor y armonía, entre nosotros, y dentro de toda la familia son regalos de Dios, siempre digo yo y puras cosas buenas te traen”.