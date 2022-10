Eugenia Cauduro revela cómo descubrió la infidelidad de su expareja

Una depresión llevó a Eugenia Cauduro a olvidarse de sí misma. Así lo admite la actriz, quien con toda sinceridad habló de cómo años atrás vivió una infidelidad por parte del padre de sus hijos, un suceso que repercutió incluso en su estado de salud al refugiarse en la comida y en su adicción al azúcar. Por fortuna, la actriz pudo salir adelante tras buscar ayuda profesional, por lo que hoy se siente orgullosa de sus logros, mismos que se ven reflejados en su apariencia, según lo dejó ver meses atrás al compartir una fotografía que de inmediato se viralizó. Con toda sinceridad, la también modelo abrió su corazón para revelar su historia, asegurando que por esos años lo único que le importó fue mantenerse firme para su familia.

Eugenia asistió como invitada al programa de televisión El Minuto que Cambió mi Destino, de Gustavo Adolfo Infante, espacio en el que recordó cómo a sus 34 años, y con el ímpetu de convertirse en mamá, se enamoró del padre de sus hijos, un romance que con el tiempo dio un giro definitivo cuando se enteró de que él le era infiel. “No se dio, nos separamos. Me separé embarazada de Luciana. Sí (me engañó), sí fue el motivo. Yo me fui a grabar a Miami, estuve por allá y son cosas que pasan, tampoco es que sea el único, nada más que hubiera yo preferido que (no pasara) o que me lo dijera…”, confesó durante la charla, en la que abordó aspectos poco conocidos de su entorno personal.

Sin filtros, Cauduro recordó cómo fue que se enteró de tal infidelidad, cuando al asistir a una fiesta con él ocurrió lo que nunca se habría imaginado; esa noche, confirmaría muchas de sus sospechas. “Nos fuimos a una boda, y ahí la verdad cae por su propio peso. Ahí estaba la persona con la que estaba teniendo una relación y los encuentro discutiendo, voy al baño, pregunto qué está pasando (le dije): ‘¿Por qué estás invitando a cenar a esta guapa?’. Él dice: ‘Estas loca, no pasa nada’. Y yo me quedé con ella…”, dijo la guapa actriz, quien en ese momento supo que su vida cambiaría para siempre, por lo que no tuvo límites al querer averiguar más de lo que pasaba.

La intérprete de telenovelas evocó el momento en el que tomó la decisión de hablar con la mujer que sostenía una relación con su pareja, instante en que conoció toda la verdad de la dura historia. “Yo volteé, cinco meses de embarazo, le dije: ‘A ver, yo no te conozco, no sé quién eres ni me importa. Solo quiero saber por qué te está invitando a cenar el papá de mis hijos y me soltó la sopa: ‘Te vi en una revista con él, que vas a tener otro hijo’. La historia triste, siempre me negó mientras yo estaba en Miami. Me enteré de una realidad que no tenía idea, por la chava… Lloré y lloré, yo quería echarme al mar, yo estaba en la playa…”.

‘Se me olvidó Eugenia’

Tras ese golpe, Eugenia Cauduro reconoce que hizo todo para mantenerse de pie y dar el mejor ejemplo de fortaleza a sus hijos, sin imaginar que esa decisión le traería fuertes consecuencias. “Yo dije: ‘No me voy a tirar ni al alcohol, ni a las drogas, ni a la fiesta, para nada. Voy a estar de pie para mis hijos, que es lo que he querido toda mi vida ser, mamá’… Era el momento en mi vida en donde más fuerte tenía yo que ser, para mis hijos…”, confesó la actriz, quien luego relató cómo comenzó a padecer los estragos de sus decisiones. “Se me olvidó Eugenia que siempre fue pretendida no quería nada con nadie. Inconscientemente me descuidé, engordé, solo en terapia salió. Un día una amiga me dijo: ‘Cómete un chocolate’. Yo de verdad traía una depresión… hice una adicción terrible al azúcar y así me seguí, y nunca me di cuenta en qué momento de ser talla 5 terminé siendo talla 14. Subí 33 kilos…”, reveló.

