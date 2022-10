Emily, la hija del Canelo Álvarez, agradece las muestras de cariño tras su fiesta de 15 años

Luego de un fin de semana idílico, Emily, la hija mayor de Saúl 'Canelo' Álvarez ha retomado sus actividades cotidianas y se ha dejado ver durante sus prácticas de equitación, una disciplina en la que la jovencita ha logrado destacar y por la que ha mostrado gran pasión, no sin antes agradecer a todos sus amigos, familiares y conocidos que se hicieron presentes el pasado sábado en su fiesta de 15 años, pero además a todos aquellos que a través de redes sociales le hicieron llegar sus mejores deseos de cumpleaños, mostrándose sumamente emocionada por todas las muestras de cariño y las felicitaciones que recibió a lo largo de estos días que sin duda serán inolvidables para ella.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de sus historias de Instagram, Emily compartió un video en el que se le podía ver montando a caballo y usando su uniforme de equitación, a través del cual quiso expresar su agradecimiento a todos los que fueron parte de su impresionante fiesta, especialmente a los que hicieron posible que todo saliera perfecto y tal como ella lo había soñado. “Primero que nada quiero agradecer a todos mis amigos, familia, que me pudieron acompañar el sábado, en mi fiesta, en mi festejo, agradecerles a mis papás, a los decoradores de la fiesta, a todos por ser parte de esa noche que nunca se me va a olvidar”, expresó la jovencita mientras cabalgaba a su caballo.

Emily también extendió sus agradecimientos a todos aquellos que a través de las redes le enviaron sus felicitaciones, mostrándose complacida por los buenos deseos que ha recibido a lo largo de los últimos días de parte de los fans de su papá. “También quiero agradecer a todas las personas que me escribieron mensajes, he querido contestarlos, pero contesto todos y me tardaría fácilmente dos días, así que hago este video para agradecerles a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esto y siempre dar sus buenos mensaje, gracias”, finalizó.

VER GALERÍA

El ‘Canelo’, el más orgulloso de Emily

De lo más emocionado y siempre dispuesto a compartir con el público los detalles más especiales de su vida familiar, el boxeador se tomó un momento para platicar con la prensa sobre sus impresiones sobre el festejo de 15 años de Emily, una ocasión en la que se encargó de dejar en claro lo orgulloso que esta de su primogénita. “Tengo una buena niña, estoy orgulloso de ella, es lo único que puedo decir”, expresó de lo más emocionado a la prensa que se encontraba a las afueras de la Catedral Metropolitana de Guadalajara esperando una reacción del deportista.

En ese mismo encuentro con los medios, el ‘Canelo’ compartió sus mejores deseos para su hija, dejando en claro lo feliz que lo hace al ver que Emily cada día tiene más claro el camino que quiere seguir para su futuro. “Que luche por sus sueños, ella ya tiene un objetivo, tiene claro lo que quiere, que es sus caballos y la escuela también; que siga luchando por lo que quiere, que al final de cuentas tiene el mayor ejemplo como su papá, que el que persevera, alcanza”, compartió el boxeador, en declaraciones retomadas por el diario Milenio.

VER GALERÍA