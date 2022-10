Sebastián Poza sobre su relación con Azul Guaita: 'Tristemente ya no estamos juntos'

Hace poco más de dos años, Sebastián Poza tuvo la oportunidad de trabajar en la telenovela Soltero con Hijas, en donde pudo compartir créditos con su mamá Mayrín Villanueva. Además, esta producción fue doblemente especial para el joven actor, al ser uno de sus primeros proyectos en la televisión y porque fue justo en ese melodrama que conoció a Azul Guaita, quien más tarde se convertiría en su novia. Sin embargo, luego de dos años de relación, todo parece indicar que su relación ha llegado a su fin, pues ambos artistas se encuentran enfocados en sus propios proyectos, lo que los ha llevado a tomar la decisión de separarse. Algo de lo que Sebastián ha hablado recientemente, luego de que en las últimas semanas se especulara sobre el estatus de su noviazgo, por lo que con toda la sinceridad confirmó los rumores.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante un reciente encuentro con la prensa que el también hijo de Jorge Poza decidió hablar sobre su relación con la guapa actriz y de las razones por las que decidieron poner punto final a su historia de amor, dejando en claro que todo se dio bajo común acuerdo, quedando intacto el gran cariño que ambos se tienen. “Ya terminamos, Azul y yo ya no estamos juntos, tristemente ya no estamos juntos. Los dos queríamos otros caminos que no iban al mismo (lugar)”, compartió Sebastián al periodista Edén Dorantes, luego de que fuera cuestionado respecto a su relación.

El actor se encargó de dejar en claro que, a pesar de que su relación ha llegado a su fin, el amor que le tiene a Azul sigue intacto, asegurando que la actriz sigue presente en su día a día. “(Siempre se queda) el rico sabor de su boca, la verdad. Yo la amo mucho, la quiero mucho y desafortunadamente ya no pudimos seguir en el mismo camino juntos, pero la quiero mucho y sigue en mi vida”, confesó el intérprete con cierta nostalgia.

Aunque Sebastián ya había tenido algunas novias antes de Azul, lo cierto es que considera que con la actriz pudo experimentar un amor más maduro y formal, por lo que incluso consideraba que Azul era su primer gran amor. “Ya había tenido novias, pero con ella experimenté muchas cosas que fueron mis primeras veces, como un viaje juntos, como presentarla a mi familia bien, o sea todos esos primeros momentos creo que es lo que hace una relación tan bonita y es lo que más he disfrutado de ella. Obviamente nos peleamos como cualquier relación, pero creo que somos una relación buena, una relación bonita porque nos amamos mucho, mucho", dijo hace unos meses en declaraciones retomadas por People en Español.

¿Qué sigue para Sebastián?

A pesar de que en el plano amoroso Sebastián no atraviesa por su mejor momento, lo cierto es que del lado personal todo pinta de maravilla para el hijo de Mayrín, quien tiene varios proyectos en puerta y algunos otros por estrenar. Y es que Sebastián está por iniciar grabaciones de una nueva telenovela en Televisa, de la cual no quiso compartir mayores detalles, además de la serie Una Noche, la cual se estranará próximamente a través de Vix+.