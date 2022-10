Guillermo del Toro confirma el fallecimiento de su mamá

Este es uno de los momentos más agridulces para el afamado director Guillermo del Toro, quien en medio del entusiasmo por el reciente estreno mundial de su película Pinocho, enfrenta un episodio doloroso, luego del fallecimiento de su mamá, la señora Guadalupe Gómez. Ajeno a hablar públicamente de los aspectos que atañen a su vida personal, el cineasta hizo una excepción durante la premier de su reciente largometraje en el Festival Internacional de Cine de Londres, tomando un espacio para confirmar la noticia del deceso y rendir un homenaje a su progenitora, quien partió un día antes del esperado lanzamiento de esta nueva versión del clásico. De acuerdo con el mexicano, la historia de su nuevo proyecto posee un fuerte significado sentimental, pues fue una de las cintas que vio con su madre cuando era pequeño.

Con el corazón en la mano y visiblemente emocionado, Del Toro puso en alto la memoria de su madre, testigo de esta aventura cinematográfica en la que el cineasta se embarcó 14 años atrás, tiempo que tardó la preproducción de la misma. “Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que ustedes verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”, dijo el laureado director, según retoma Variety. Cabe destacar que el lanzamiento de Pinocho cobra tal relevancia en el universo cinematográfico del tapatío, pues se trata de su primer largometraje animado usando la técnica del stop-motion. Sin duda, un sueño consolidado para él en sus poco más de tres décadas de trayectoria.

El enorme significado personal que tiene Pinocho en su vida también se debe a la conexión que tuvo la historia entre él y su madre, según contó durante su intervención en la tan esperada premier. “Vi la película cuando era niño y es una película que me unió a mi madre toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfureció un poco que la gente le demandara obediencia a Pincho, así que quise hacer una película sobre la desobediencia como una virtud y decir que no debes cambiar para ser amado…”, confesó Del Toro en otro instante de este encuentro, en el que además reconoció a su equipo por el arduo trabajo en el proceso de animación. “Todos los que están aquí creen que la animación no es un género. Esa animación es arte. La animación es cine”, apuntó.

La película de Pinocho se estrenará a través de la plataforma digital Netflix a partir del próximo 9 de diciembre, una producción que cuenta con la participación de estrellas como Ewan McGregor, quien será la voz de Cricket; David Bradley como Geppeto; Cate Blanchet, Spazzatura; así como Gregory Mann, que será la voz de Pinocho, tan solo por mencionar a parte del reparto. Otro instante memorable durante el Festival Internacional de Cine de Londres ocurrió cuando la marioneta de Pinocho usada en el filme desfiló por la alfombra roja, lo que de inmediato llevó a los fotógrafos reunidos a no perder detalle de este fascinante momento.

¿Quién fue Guadalupe Gómez, la mamá de Del Toro?

En parte, la inspiración de Guillermo del Toro fue su madre. La señora Guadalupe Gómez también destacó como actriz, siendo parte de algunos trabajos cinematográficos, entre ellos el titulado Doña Herlinda y su Hijo, del año 1985 bajo la dirección de Jaime Humberto Hermosillo. Ese mismo año, Gómez también aceptó protagonizar Doña Lupe, un corto de terror dirigido por el mismo Del Toro, el cual fue estrenado poco más de dos décadas después.

