Eugenia Cauduro recuerda su romance con Miguel Alemán Magnani: 'Fue el amor de mi vida'

Los giros en la vida personal de Eugenia Cauduro han sido constantes, pero en sus recuerdos más preciados está el del momento en que fue flechada por Miguel Alemán Magnani, quien luego de pretenderla por algunos meses logró conquistarla. Con la transparencia que la caracteriza, la actriz y modelo abrió su corazón para revelar cómo fue que inició esa historia de amor, cuando siento tan joven él ocupaba un puesto importante en Televisa. Así mismo, reconoce que el empresario fue el gran amor de su vida, pues asegura que durante el tiempo en que sostuvieron un romance él fue muy amable y respetuoso con ella, sin dejar de mencionar que pudo conocer a su familia y establecer una grata convivencia con ellos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Eugenia asistió como invitada al programa El Minuto que Cambió Mi Destino, del periodista Gustavo Adolfo Infante, quien le preguntó cómo fue que había surgido el romance entre ella y Miguel Alemán Magnani, quien en ese entonces era el Vicepresidente de Imagen Corporativa de Televisa. “Yo empiezo a ser la imagen (de Televisa) … a la par seguía modelando y de repente estoy nominada a unos premios… llega Enrique Castillo Pesado y se acerca y me dice: ‘Mi queridísima Eugenia, alguien te quiere conocer’… Voy con él a una mesa que casi no conocía a nadie… y estaba Gabriel Alarcón, Rafael Herrerías, David Silveti y me dice (Enrique): ‘Te presento a Miguel’…”, dijo la actriz, quien recordó cómo después de conocer a Alemán Magnani lo saludó y luego decidió regresar a su mesa, en la que se encontraba su hermana y su mamá. Sin embargo, el empresario la invitó a una fiesta esa misma noche a la que decidió no ir.

Fue tal la atracción de Miguel Alemán por Eugenia, -quien para ese entonces tenía novio-, que este no se dio por vencido, dándole algunos detalles con los que finalmente pudo acercarse más a ella. “Me buscó un par de veces, yo tenía novio, me mandó boletos para el concierto de Sting y yo no daba luz verde de nada… Yo seguía como marcando mi distancia, no daba yo pie a nada, hasta que íbamos a filmar a San Miguel de Allende, y él tiene un rancho allá. Un día antes hicimos (una grabación) en la Plaza de Toros México… en el corte a comer me ponen unos tubos enormes, con una pañoleta española, me tapo, llega Miguel, me dice: ‘Ahora sí, no te me escapas, vamos a comer’… esa fue nuestra primera salida, yo en tubos a punto de ir a la corrida de toros…”.

VER GALERÍA

El comienzo de su noviazgo

Luego de algunos meses intentando conquistar el corazón de Eugenia Cauduro, Miguel Alemán le pudo declarar su amor a la actriz y modelo durante un viaje de trabajo a San Miguel de Allende, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la relación que hasta ese momento tenían. “Él un encanto, súper respetuoso, nunca ni se me insinuó ni nada. Y yo siempre poniendo mis límites, íbamos al otro día a San Miguel de Allende a filmar varias cosas por allá y él vivía en Satélite… de camino a San Miguel me he reído como loca porque es muy simpático, tiene un sentido del humor maravilloso… se rompió el hielo. En ese viaje (nos hicimos novios)…”, confeso.

Con toda claridad, Eugenia recuerda que durante ese viaje de trabajo tuvo un accidente al ser pisada en un pie por un caballo, por lo que Miguel Alemán Magnani le brindó sus atenciones para que se sintiera mejor. Por si fuera poco, el empresario realizó días después una fiesta, en la que acompañado por un trío le declaró su amor tras interpretar una canción. “Yo por, supuesto, viviendo un cuento de hadas. Duramos como un año y medio, los mejores recuerdos, la pasé increíble… fue el amor de mi vida…”, contó.

VER GALERÍA