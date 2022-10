Luciana Sismondi se pone romántica en su mensaje a José Ron

El amor de José Ron y Luciana Sismondi sigue consolidándose día con día e inspirando a miles a su alrededor. Y es que la pareja ha hecho de sus redes sociales un escaparate en el que suelen mostrar los momentos más especiales que viven como pareja, haciendo participes a sus fans del gran amor que se tienen mutuamente. Algo que ha quedado en claro nuevamente, luego de que la guapa presentadora compartiera unas fotografías en la que se le puede ver al lado del actor de lo más feliz, las cuales ha acompañado de un romántico mensaje que por supuesto le ha dedicado a Ron.

A través de su perfil de Instagram, Luciana compartió una serie de fotografías en las que se le puede ver posando frente a un hermoso atardecer, muy bien acompañada del actor de telenovelas como La Mujer del Diablo, dejándose ver de lo más cariñosos y enamorados en cada una de las postales. Al pie del álbum de instantáneas, la guapa argentina dedicó unas lindas palabras para su novio en las que encargó de poner en alto la ilusión que le hace el compartir su vida con él, así como su deseo de seguir haciéndolo por mucho tiempo más. “No vayas detrás de mí, tal vez yo no sepa liderar… No vayas delante, tal vez yo no quiera seguirte… Ve a mi lado, para que podamos caminar juntos”, expresó la también actriz de lo más emocionada.

Por lo que Luciana ha compartido en sus redes sociales, sus fans han podido saber que las fotos en las que aparece al lado de José Ron fueron tomadas en un lugar conocido como Rancho El Yukon, un lugar ubicado en el Estado de México a donde acudieron a celebrar el cumpleaños de la mamá del guapo actor, la señora Rómula Vásquez, pues la presentadora compartió otras fotografías en sus historias de Instagram en las que la pudimos ver conviviendo con la familia del actor.

¿Qué dice José Ron sobre formar una familia?

José Ron ha reconocido estar muy feliz en este momento de su vida, en el que el amor y el éxito le ha llegado a manos llenas, tanto, que no ha dudado en compartirlo con sus seguidores. “Soy reservado, pero cuando uno está enamorado, entregado, porque se sale, lo queremos gritar y ese es el caso. Estoy muy contento, muy agradecido y estamos felices”, contaba en una entrevista para el programa Hoy hace algunas meses al hablar de su relación con Luciana, con quien lleva poco más de un año de relación. “Todo muy bien, estamos disfrutando también esta etapa, este momento”, comentó entonces.

Dado que él ha mostrado estar tan pleno y realizado en esta etapa, el actor ha sido cuestionado también sobre sus planes a futuro, específicamente en lo que se refiere a formar una familia. Convencido, él aseguró estar listo para ese paso. “Si Dios quiere yo estoy preparado si llega esa bendición. Siempre he dicho también que depende de mi pareja…”, explicó, destacando que dado el momento de realización en el que se encuentra, considera que ha llegado la hora de pensar en serio sobre esta posibilidad. “Yo ya tengo 40 años, así que si se da, padrísimo, ¿no?”, dijo.