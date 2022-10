Eiza González y Diego Boneta brillan con sus looks en la Gala del Museo de la Academia

En medio de una temporada en el que las entregas de premios no son prioridad, las estrellas de Hollywood se vistieron de gala para celebrar juntos la gala del Museo de la Academia, una oportunidad en la que pudimos ver a celebridades de la talla de Julia Roberts, George Clooney y Glenn Close, por mencionar a algunos. Y como era de esperarse, México estuvo muy bien representados por dos actores que en los últimos años han logrado consolidarse como grandes estrellas en Hollywood, logrando destacar por su inigualable talento, y también por su belleza. Tal es el caso de Eiza González y Diego Boneta, quienes fueron convocados a esta gala en la que se rindieron homenajes a grandes leyendas del cine y se celebró por todo lo alto a una industria que sin duda ha dado mucho a todo el mundo.

Como era de esperarse, Eiza fue una de las celebridades mejor vestidas de la noche, pues se encargó de refrendar su título de icono de la moda con un elegante vestido de lentejuelas rojas de corte columna y terminado en cola de LaQuan Smith, con el que lució sensual y sofisticada al mismo tiempo, un estilo que la intérprete ha hecho su propio sello y con el que se ha ganado al mundo de la moda. La actriz combinó su look con unas increíbles plataformas rojas rubí de Le Silla, con el que le dio el tique de vanguardia a todo su atuendo.

Desafiando todas las reglas de estilo, Eiza demostró que en su caso menos no siempre es más, pues a pesar de que su vestido de lentejuelas brillaba por sí solo, la artista no escatimó en detalles, por lo que complementó su look con un espectacular collar de diamantes de Bulgari, el cual cubría lo alto de su cuello y caía delicadamente sobre sus hombros y pecho, dejando en claro así que en cuanto a estilo, nada está escrito aún.

En cuanto a su beauty look, Eiza optó por llevar el pelo recogido en un chongo bajo, dejando así todo el protagonismo a su lujoso collar y a su increíble vestido, así como por un maquillaje muy natural, centrándose en tonalidades orientadas al café y al negro, centrándose principalmente en el área de los ojos, resaltando su mirada marrón en un discretísimo ahumado con sombras oscuras y un delgado delineado casi imperceptible, dejando toda la atención en sus labios, los cuales pintó en un tono rosa tenue, casi natural.

Diego Boenta parte plaza en la gala

Por otro lado, Diego Boneta también dejó en claro que también es un amante de la moda, pues asistió a la gala en un total look negro, combinando telas y texturas con las que logró un efecto fresco y desenfadado, sin dejar de lado la parte glamourosa, pues optó por un traje firmado por Giorgio Armani en el que la pieza principal era el saco cruzado de terciopelo y solapas hechas de la misma tela que su pantalón que parecía ser tweed, complementando su atuendo con una camiseta de cuello redondo sin estampados en color negro, sellando todo su look con un par de zapatos oscuros y unas gafas con lentes anaranjadas.

