Desde Nueva York, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas celebran 11 años de casados

A lo largo de más de una década, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se han encargado de escribir una historia en la que el amor ha sido su principal protagonista. Algo de lo que ambos han hecho gala durante todos estos años en los que se han consolidado como matrimonio y como familia, al lado de sus tiernos mellizos, León y Máxima, quienes sin duda han venido a complementar las vidas de ambos artistas. Es por eso que al celebrar 11 años de casados, los famosos han querido hacerlo por todo lo alto, por lo que decidieron viajar hasta Nueva York, desde donde han protagonizado el posado más romántico con el que sin duda han dejado en evidencia que están más enamorados que nunca.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Elizabeth ha querido compartir con sus fans algunos vistazos del increíble viaje de aniversario que han hecho a la ‘Gran Manzana’, desde donde se han dejado ver posando de lo más enamorados, teniendo como testigo de su amor a la icónica Estatua de la Libertad. Al pie de sus románticas fotografías, la protagonista de telenovelas como Fuego en la Sangre dedicó unas emotivas palabras para su amado Jorge, en las que se mostró conmovida y orgullosa de la historia de amor que juntos han escrito. “Celebrando nuestro aniversario 11, número maestro lleno de espiritualidad, de gran aprendizaje y sensibilidad. Hoy son nuestras ‘bodas de Acero’, significado de fuerza, alianza indestructible y durable”, escribió la actriz en las primeras líneas de su mensaje.

Álvarez continuó resaltando el gran empeño que ambos le han puesto a su relación y la forma en la que el amor que se tienen les ha ayudado a superar cualquier obstáculo. “Pero no me queda la menor duda que todo ha dependido de nosotros a base de amor, puro AMOR verdadero, con esfuerzo, paciencia, voluntad y hacer que las cosas sucedan porque nada aparece de la nada, todo requiere trabajo, disciplina y el resultado es un matrimonio sólido con bases firmes que solo nosotros mismos podríamos derrumbar”, expresó la actriz emocionada.

VER GALERÍA

Elizabeth finalizó sui mensaje agradeciendo a Jorge por todo lo que juntos y de la mano han construido, mostrándose dispuesta a continuar escribiendo nuevos capítulos en su historia de amor de la mano del guapo actore. “Así que como siempre, celebrando con un increíble viaje a Nueva York, corto por trabajo, pero indispensable para seguir amándonos cada día más. El amor siempre crece cuando lo cuidas y proteges. Solo depende de dos: tú yo por otros 11 más. Gracias por mi regalo. Te amo, mi amado esposo Jorge Salinas”, finalizó.

¿Cómo surgió el amor entre ellos?

El año pasado, durante una entrevista con Mara Castañeda, Elizabeth confesó que su relación no era la mejor cuando les tocó trabajar juntos. “Muy bien no me caía, teníamos como una línea así, como con mucho cuidadito”, contó de cuando les tocó encarnar una pareja en la ficción en Fuego en la Sangre, pero las cosas fueron cambiando poco a poco: “Empezó a haber una química muy padre… Me empezó a caer bien, porque ya empecé a conocer a la persona, no a esta parte del trabajo, empezamos a hablar de vida, empezamos a comunicarnos y ahí creo que se da este interés de las dos partes”.

VER GALERÍA