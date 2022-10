Osvaldo Benavides confirma el fallecimiento del segundo actor de su película

Luego de que el pasado jueves Osvaldo Benavides reportara el fallecimiento de uno de los actores que trabajaba como extra en la filmación de la película Noche de Bodas -de la cual es protagonista y director-, así como la desaparición de otro actor, luego de que fueran arrastrados por la corriente mientras nadaban en las costas de Oaxaca, lugar en el que por más de un mes estuvieron grabando esta película, este fin de semana Osvaldo finalmente ha confirmado el fallecimiento del actor que previamente había sido reportado como desaparecido, una lamentable noticia que compartió con sus seguidores a través de un video en el que se mostró sumamente consternado por lo sucedido y sumamente dolido por la forma en la que sucedieron las cosas, mostrándose empático y solidario con las familias de los dos fallecidos.

Con el rostro desencajado y con un semblante sumamente serio, Osvaldo se dejó ver de forma pública por primera vez después de la tragedia, en un video que ha compartido en sus redes sociales, en el que se ha referido al lamentable fallecimiento de Marco Antonio Curiel Pérez y Luis Manuel Gutiérrez, asegurando que la tarde del pasado viernes 14 de octubre se terminó de filmar la película, dedicando estas últimas jornadas de filmación a la memoria de Marco y Luis, una decisión que la producción tomó en conjunto con los otros actores que participaron como extras o figurantes. “Ayer fue un día muy especial porque sus compañeros más cercanos, sus amigos que también son figurantes, decidieron terminar la película en honor a ellos”, comentó el actor, explicando el por qué a pesar de la tragedia decidieron retomar las grabaciones del filme en el que participan actores como Ludwika Paleta, Marcela Girado y Fernando Rebeil.

El director continuó: “Y más allá de terminar la película, en la que estuvimos trabajando tanto tiempo y tantos años, a mi lo que me conmueve es que los que regresaron a este set fue porque, en palabras de ellos, es lo que tanto Luis como Marco hubieran querido por lo bien que estaban pasando este tiempo, por lo mucho que habían disfrutado (en el rodaje), y por todo el amor que habíamos generado y compartido desde que iniciamos este proyecto”, señaló.

El actor insistió en que, a pesar de que como producción no tuvieron una responsabilidad directa en los lamentables hechos, se han mantenido en contacto directo con ambas familias, siempre dispuestos a apoyarlos en todo lo que necesiten a lo largo de este duro proceso. “Como producción y como humanos, a pesar de no tener una responsabilidad real sobre el hecho, hemos estado ahí desde el momento en el que nos enteramos, cuando se dio la situación, hasta ahora en el apoyo que podemos dar, con la empatía que como equipo tenemos, e individualmente”, comentó el actor haciendo referencia a que el accidente no ocurrió mientras grababan la película.

Agradecido por el amor recibido

Finalmente, Osvaldo se mostró agradecido por todo lo que la filmación de esta película le ha dejado, así como todo el amor que se generó dentro de la misma producción, el cual sin duda fue fundamental a la hora de enfrentar la tragedia. “Ha sido un proceso de mucha magia y mucha luz estos días (de filmación), de mucho amor. Y justamente por eso fue un día tan especial ayer, porque a pesar de la oscuridad y la tragedia, el amor de las casi 200 ´personas que conformamos el equipo soportó el momento tan duro y tan difícil”, comentó.