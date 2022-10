Dulce María dedica romántico mensaje a su esposo por su tercer aniversario de bodas

La boda de Maite Perroni con Andrés Tovar no sólo escribió un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, también fue el punto del reencuentro de RBD, en el que se hicieron presentes Anahí, Christian Chávez y Christopher Uckermann para expresarle su apoyo a la actriz en uno de los días más importantes de su vida. Aunque Dulce María no pudo asistir al evento, no dudó en felicitar a su compañera de la banda a la distancia con un mensaje en el que destacó lo hermosa que lucía y le deseó lo mejor en su matrimonio, cuya celebración coincidió sorprendentemente con su aniversario de bodas, pues hace tres años la actriz conocida por interpretar a Roberta Pardo en Rebelde se casó por el civil con Paco Álvarez, el padre de su hija María Paula, al que le dedicó unas románticas palabras agradeciéndole por los sueños que han construido juntos.

Unos días después del entusiasmo que generó el enlace de Maite Perroni, Dulce María y Paco festejaron su tercer año de casados con emotivos mensajes que compartieron a través de Instagram. A lo largo de su texto, la cantante se refirió a la complicidad y el amor que ha existido entre ellos desde que se conocieron: “¡Mi amor! Paco Álvarez te amo y agradezco todos los días habernos encontrado, estar con un hombre como tú me hace sentir amada, comprendida, apoyada, con ganas de seguir cumpliendo mis sueños”.

Enamorada como el primer día, Dulce María dijo sentirse dichosa de contar con alguien como Paco a su lado y añadió que cada día es motivo para celebrar su historia. “Me encanta despertar y saber que estamos juntos y agradezco cada paso que hemos dado para lograr los sueños que hemos construido, y valor, agradezco y celebro todos los días nuestro amor. ¡Te amo, te admiro y agradezco caminar la vida de tu mano. ¡Feliz aniversario civil #3!”, compartió la también actriz junto a un par de fotografías en la que aparece su esposo rodeándola entre sus brazos, mientras ella sonríe a la cámara.

Paco comentó la publicación de su esposa con un breve agradecimiento: “¡Te amo hermosa, preciosa de mi ser! ¡Eres la mujer más hermosa del universo!”; sin embargo, el productor musical ocupó su propia cuenta en la red social para compartir su admiración por la cantante: “Hoy hace tres años que fue nuestra boda civil, tres años en los que cada día te amo más, me levanto cada mañana pensando lo increíble que eres, y la luz que nos das a todos los que te rodeamos. 3 años en los que he admirado tu actuar, tus decisiones, tu pensamiento, tu calidad de ser humano, me siento orgulloso de caminar contigo esta vida”.

El productor recordó la inmensa felicidad que los invadió tras el nacimiento de su primogénita, de quien afirmó que guarda un enorme parecido con Dulce María: “en estos tres años nos encontró un alma igual de hermosa que tú, con tu luz, con tu gracia, con tu inteligencia”. Agregó que han sido tres años de “entrega total, de amor, de abrazos” y concluyó recalcando que está “más enamorado que nunca” de la intérprete de Inevitable. Cabe mencionar que será hasta el próximo mes de noviembre que el matrimonio cumpla tres años de su boda religiosa, que llevaron a cabo teniendo de telón de fondo el lago de Tequesquitengo.

Dulce María, enfocada en su regreso a los escenarios

A mediados del 2022, la cantante sorprendió a sus fans al anunciar que volvería a la escena musical de la mano del 2000 Pop Tour. Su regreso a los conciertos en vivo ha sido un rotundo éxito y el próximo 17 de noviembre la gira la llevará a la Arena de la Ciudad de México. Aunque se ha mostrado emocionada de retomar su carrera, confesó que ha sido complicado adaptarse a su nueva rutina, sobre todo porque ha tenido que separarse de su hija. “Se me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir, porque he estado con ella casi todo el tiempo pegada. Pero llego aquí y cantó y es algo que también disfruto mucho”, reconoció en una entrevista que concedió a Ventaneando en verano.

