Danna Paola se sincera sobre el duro momento que atraviesa: 'Trato de mantenerme fuerte'

Sin duda alguna, Danna Paola atraviesa por un momento muy importante en su carrera, pues se encuentra a punto de iniciar una gira que la llevará a recorrer todo el país y algunos otros países. Algo por lo que está muy emocionada, pues algunas de sus fechas se han agotado en cuestión de minutos y la expectativa por verla en vivo de parte de sus fans está por los aires. Sin embargo, en medio de todo el proceso creativo de su gira, la intérprete se ha enfrentado a momentos de mucha reflexión e introspección que la han puesto muy sensible, pues sin duda el recorrer algunas de sus canciones del pasado y ciertas vivencias, le han venido a remover algunos de sus más profundos sentimientos que creía haber superado y que hoy más que nunca la tienen en un estado un tanto melancólico. Algo de lo que habló recientemente en sus redes sociales, en donde compartió un mensaje en el que se refirió a la forma en la que ha enfrentado los últimos días en los que su estado anímico no ha sido del todo bueno.

Con la sinceridad con la que suele mostrarse en sus redes sociales, Danna compartió una historia en Instagram, en donde se le puede ver con los ojos llorosos y sumamente conmovida, junto a la cual adjuntó un mensaje en el que habló del sensible momento por el que atraviesa. “Nos estamos esforzando mucho para el tour, todo va caminando, hay cosas sucediendo, otras no tanto (que mañana les contaré). Pero además, estoy padeciendo de mucha ansiedad estos días, no quiero fallar en nadada y estoy teniendo un break down emocional en el proceso, y aún así trato de mantenerme fuerte”, confesó la intérprete en las primeras líneas de su mensaje.

Danna Paola continuó hablando de cómo el explorar viejas canciones y volverlas hacer parte de ella en esta gira le han revivido algunos sentimientos que creía haber superado, pero que sin duda le han ayudado a ver los errores que cometió en el pasado. “Estoy descubriendo muchas heridas emocionales de hace muchos años que no sé por qué se están desbloqueando ahora mismo escuchando la letra de una canción y me pongo a llorar de la nada abrazando mucho a esa Danna que tenía mucho miedo de ‘ser’ y se enfermaba de la garganta por guardarse las cosas que le dolían por ‘no hacer drama’”, confesó. “Me decían mucho ‘ay, ya vas a llorar’ y f*ck, Sí, hoy me doy cuenta de que está mal. Llorar no es sinónimo de debilidad, uno tiene que sacar lo que le duele porque en enferma por dentro, y años después se presenta esa herida que no tratamos a tiempo”, señaló.

Finalmente, la intérprete cerró su mensaje con una emotiva reflexión en la invitó a sus seguidores a ser más abiertos con sus sentimientos y a vivirlos completamente, tal y como ella lo ha experimentado a lo largo de todos estos años. “Sanar es muy importante, deben permitirse abrir esas heridas y cuando se sientan listos, no guardarse nada. Llorar ayuda a limpiar el alma…", compartió. Cabe destacar, que tras haber abierto su corazón, las muestras de cariño de parte de sus fans no se hicieron esperar, por lo que Danna Paola nuevamente tomó sus redes sociales para agradecer todo el apoyo de sus seguidores. "Gracias infinitas por su amor y sus palabras. Les mando de vuelta toda esa energía bonita y positiva, hoy es un nuevo día", expresó.

Danna, en su mejor momento musical

En los últimos años, Danna Paola ha estado enfocada en su carrera musical donde se encuentra viviendo uno de sus momentos más importantes, resultado de seguir su intuición, según compartió hace unos meses en Instagram, donde se mostró sumamente emocionada por la presentación que tuvo en Premios Juventud, donde brilló como solo ella sabe hacerlo: “Que poderoso es el acto de tomar un micrófono y conectar en alma, cuerpo y energía, disfrutar cada nota, sentir cada palabra, agradecer y sentirme poderosa arriba del escenario siento tu y vivir el momento como si fuera la primera y la última vez. Me siento muy bendecida de dedicarme a esto por tantos años y cada vez tomármelo más en serio y tenerle más respeto y valor a mi carrera, a mis compañeros de industria y sobre todo a ustedes dreamers, que me ha acompañado en cada etapa hasta hoy apoyándome y regalándome tanto amor”, escribió en su Instagram.