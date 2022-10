Desde Nueva York, Michelle Salas dedica una cariñosa felicitación de cumpleaños su abuela Sylvia Pasquel

A un mes de su viaje a México, en el que Michelle Salas asistió como invitada especial al homenaje que recibió en Bellas Artes su bisabuela, Silvia Pinal, una fecha en la que pudo compartir con sus abuela, Sylvia Pasquel, su tía Alejandra Guzman, su hermana, Camila Valero, y su mamá, Stephanie Salas, quien brilló sobre el escenario durante una número de teatro musical con el que rindió homenaje a la primera actriz, la influencer demostró una vez más que a pesar de su apretada agenda de trabajo, su familia es primero. Desde Nueva York, ciudad en la que reside desde hace unos años, la joven dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños de su abuelita, Sylvia Pasquel quien celebró sus 73 años de edad.

Con una espectacular foto de Sylvia Pasquel, con la que Michelle demostró que el estilo que posee es herencia de la familia Pinal, la influencer le escribió a la cumpleañera: “De mis fotos favoritas de ti. ¡Felicidades abuelita! Sigue Brillando siempre. Te adoro”, se lee sobre la foto que más tarde, Sylvia reposteó en su cuenta de Instagram. Aunque desde hace muchos años, Michelle se independizó fuera de México, una situación que le ha traído éxito profesional, pero en la que también ha tenido que lidiar con la distancia con sus seres queridos, a quienes visita en nuestro país cada que puede: “Yo llego a México y me voy directo a ver a mi mamá y a mis abuelas aprovecho y veo a mi familia siempre”, comentó al programa Suelta la Sopa, en 2017, durante un viaje a nuestro país.

En aquella ocasión, la influencer habló de la gran relación que sostiene con su abuela, Sylvia Pasquel con quien es muy cercana: “Mi abuela es muy amorosa con todas, pero ella y yo tenemos algo muy afín, tenemos algo raro del cosmo, desde chiquita, sabes también con mi tatarabuela había eso, pero falleció cuando yo tenía 15, entonces con mi abuela siempre he tenido esta conexión muy fuerte”, detalló. Por su parte, durante una entrevista con Mónica Garza, para el programa Historias Engarzadas, Sylvia habló de cuándo comenzaron a construir esta inquebrantable relación: “Cuando nació Michelle fue como tener otra bebé en casa, como su fuera mi hijita y se crió como si fuera mía, porque la niña siempre estuvo pegada a mí”, admitió.

En esa conversación, Sylvia admitió que la hija mayor de Stephanie es su preferida y explicó por qué: “Es que es mi conse, es mi adoración Michelle, es una niña que me provoca muchísimas cosas”. Demostrando el amor que siente por su nieta, en junio del año pasado, la actriz le escribió un lindo texto a su nieta en el que resaltaba su fortaleza: “Mi niña Michelle, permanece siempre fiel a ti misma y no dejes que nada te distraiga de tus metas, porque mientras más grande sean las piedras en tu camino, más grande construirá tu castillo. Las batallas difíciles son para las verdaderas guerreras, por eso no mires hacía atrás, mira siempre hacía delante y mira tu interior y verás a una mujer fuerte y valiente y sabrás que eso es lo que veo cuando te miro, una mujer vestid de inteligencia y dignidad”, se lee en el feed de su Instagram.

El orgullo de ser una Pinal

Hace un mes, la familia Pinal se reunió para celebrar por todo lo alto la trayectoria de su matriarca, la primera actriz y diva del cine mexicano, Silvia Pinal quien, a los 91 años, fue reconocida con un homenaje en Bellas Artes, una fecha en la que estuvo cobijada por los suyos, en especial por Michelle Salas quien ocupó un asiento en el palco desde donde la protagonista de la noche disfrutó del programa que su hija Sylvia Pasquel preparó para ella. En aquella velada, donde el amor fue el hilo conductor, las integrantes de la dinastía Pinal dejaron claro que es un honor pertenecer a este clan de mujeres. Michelle ya había hecho público su orgullo en una publicación que realizó el pasado 8 de marzo cuando, con una foto de su infancia, rodeada por las Pinal, escribió: “Afortunada e infinitamente agradecida de ser mujer y de haber crecido rodeada de estas mujeres maravillosas, soñadoras, atrevidas, apasionadas, luchadoras, amorosas”.